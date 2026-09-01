Canciller ajusta diseño: apuesta por fortalecer redes políticas y se reúne con presidentes de partidos del oficialismo

Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores llegaron este lunes, a la hora de almuerzo, los presidentes de partidos del oficialismo Arturo Squella (republicanos), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). El objetivo fue reunirse con el canciller Francisco Pérez Mackenna, cuyo equipo les extendió la invitación durante la semana pasada.

La cita fue el primer encuentro entre el titular de Relaciones Exteriores con los timoneles del sector. Y, según fuentes del oficialismo, responde a un ajuste de diseño del secretario de Estado de fortalecer sus redes políticas.

Esto, en un contexto en que si bien nadie de la derecha lo ha cuestionado públicamente y goza con la confianza del Presidente José Antonio Kast, su falta de experiencia en política, política exterior y su estilo menos apegado a los códigos diplomáticos generan reparos.

En Cancillería reconocen que estos nuevos pasos de Pérez apuntan a construir relaciones políticas que no tiene actualmente. Eso sí, precisan que lo viene haciendo hace uno meses. Así, recalcan que ya se ha reunido con los presidentes de ambas cámaras del Congreso: Paulina Núñez (RN) y Jorge Alessandri (UDI). Con éste último se juntó también este lunes.

Además, sostienen que también ha convocado a su cartera a las comisiones de Relaciones Exteriores y ha participado de almuerzos de bancada de los partidos. Lo hizo ya con la UDI y hará lo propio este martes con RN, en el Congreso Nacional.

El estilo del canciller es mirado con atención en el oficialismo. Dicen que sigue en una etapa de aprendizaje de los códigos de una cartera donde las formas y las señales pesan tanto como los resultados.

Dos episodios han profundizado esa discusión. El primero fue cuando calificó a Estados Unidos como el principal socio estratégico de Chile tras la cita con Marco Rubio. Aunque Washington es el segundo socio comercial detrás de China, en sectores políticos y diplomáticos se estimó que esa definición podía alterar equilibrios que tradicionalmente se han cuidado con el país de Asia.

En segundo lugar mencionan la decisión de Chile de retirarse del Movimiento de Países No Alineados. La determinación generó críticas de la oposición y comentarios en círculos diplomáticos, donde se cuestionó la conveniencia de abandonar una instancia que permite mantener presencia y vínculos con un amplio grupo de países. Sin embargo, lo que han transmitido desde La Moneda es que la decisión fue conversada y consensuada en distintas bilaterales con Kast.

Temas discutidos

Según presentes, el canciller abordó distintas áreas de su cartera y expuso sobre geopolítica. Así, contó el estado de la relación con Argentina, luego de las tensiones de estos últimos días a raíz del Estrecho de Magallanes y el decreto que todavía no revierte el gobierno de Javier Milei.

También comentó, en términos generales, los alcances de la negociación con Estados Unidos por el aumento de los aranceles. Sobre eso, los dirigentes plantearon sus reparos a cualquier situación que, en el marco de las tratativas, implique una afectación al Trato de Libre Comercio vigente.

De igual forma, Pérez Mackenna entregó detalles de su visita a China y recalcó la importancia de mantener el equilibrio con ese país y norteamerica.

En la instancia también se conversó sobre la participación del Presidente Kast, en el Foro Madrid. Ahí, según presentes, Cruz-Coke insistió en que no es conveniente que el Mandatario asista debido a que considera que es una instancia muy ideoligizada.

Entre los dirigentes, en todo caso, se quedaron con la sensación de que el canciller busca profundizar la colaboración política para evitar flancos y futuros cuestionamientos.