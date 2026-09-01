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    Política

    Oposición sube presión por participación de Kast en Foro Madrid y acusa que atenta contra “preocupaciones” de los chilenos

    Desde las fuerzas progresistas, además, apuntan que el Mandatario intenta dar "una señal de posicionamiento ideológico" y reforzaron los cuestionamientos por el conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Reunión de secretarios generales de partidos de la oposición. Foto: Prensa PC.

    Luego de una nueva reunión de los secretarios generales de sus partidos, las fuerzas de oposición aumentaron la presión por la próxima participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid, que realizará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Santiago, este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

    La cumbre internacional, que reúne a la derecha conservadora de Iberoamérica, es organizada por la Fundación Disenso, el centro de pensamiento vinculado al partido español Vox, tendrá al Mandatario chileno a cargo de una de las alocuciones principales y también contará con la asistencia del jefe de Estado argentino, Javier Milei.

    Al término de la cita de este martes, en que además se reunieron con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, criticó en duros términos a Kast. Esto, en la misma línea de los cuestionamientos que hicieron ayer lunes los timoneles de oposición tras su encuentro semanal.

    “El Presidente de la República está preocupado de asistir a un foro con aliados de ultraderecha, de extrema derecha a nivel mundial, mientras está preocupado de darle una señal al país de posicionamiento ideológico y donde además pretende ser orador principal junto a Javier Milei, hoy día estamos en un abierto debate respecto de los límites fronterizos con Argentina, en un escenario donde hoy día está en riesgo incluso el debate sobre la soberanía”, dijo.

    En ese sentido, apuntó que desde la oposición consideran que en medio del conflicto con el país trasandino por el Estrecho de Magallanes “que el Presidente de la República ponga el foco principal en esta actividad de la ultraderecha, atenta contra las preocupaciones de la inmensa mayoría de la ciudadanía”.

    Previamente, desde el Partido Socialista también llamaron a Kast a defender la soberanía de Chile en el estrecho y lo emplazaron a exigir a Milei una declaración formal de respeto a esos límites.

    Figueroa también cuestionó que la participación se produzca en medio de los recientes resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), en que la economía se hundió en 1,5% en julio, lo que significa su peor caída en más de tres años.

    “Cuando está la angustia por la creación de empleos, cuando el Imacec nos está diciendo que estamos entrando en un periodo de recesión, cuando esas son las preocupaciones principales de las familias trabajadoras, que el Presidente de la República tenga como foco principal pronunciarse sobre el Foro Madrid o asistir a esta reunión de los partidos de extrema derecha en nuestro país, nos parece francamente preocupante, es una señal preocupante”, remarcó.

    Asimismo, apuntó que las preocupaciones de la oposición “están en Chile, en defender nuestra soberanía y en proyectos de ley que vayan a atender las reales y principales inseguridades que vive la población”.

    Más sobre:OposiciónBárbara FigueroaForo MadridJosé Antonio Kast

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