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    Subsidio a la tasa hipotecaria: bancos reciben más de 100 mil solicitudes y han cursado un tercio de los cupos tras ampliación

    La ABIF dijo que el crédito para la vivienda registró una expansión real de 1,7% anual en julio, manteniéndose en torno a los niveles observados durante los dos trimestres previos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Los créditos hipotecarios anotan leve alza en julio. Foto: David Nogales

    El programa transitorio de subsidio a la tasa hipotecaria avanza a paso firme. Así se desprende del informe mensual de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el cual reveló que estas entidades ya habían recibido 101.632 solicitudes elegibles al beneficio, más que las 95.647 del mes pasado.

    Con datos al 14 de agosto, la ABIF precisó que de ese total de peticiones, 54.759 registraban aprobación comercial y 34.704 seguían en proceso de evaluación.

    Entre las operaciones ya aprobadas, 30.384 habían sido cursadas efectivamente.

    El el reporte, la ABIF precisó que una solicitud aprobada no necesariamente deriva en el otorgamiento de un crédito, dado que existen diversos factores que pueden impedir su materialización.

    Entre ellos mencionó que un cliente evalúe ofertas en más de una institución y finalmente opte por otra alternativa.

    Cabe recordar que el 11 de agosto pasado, el Congreso despachó a ley la ampliación del beneficio. La iniciativa contempla la ampliación de la cobertura del programa, que aumenta de 50 mil a 80 mil los subsidios disponibles; el incremento del valor máximo de las viviendas elegibles, desde 4.000 a 6.000 UF; y la extensión de la vigencia de ambos beneficios por 12 meses adicionales, hasta el 31 de mayo de 2028.

    La semana pasada, de hecho, el presidente José Antonio Kast puso en marcha la medida que busca mejorar el acceso a la vivienda.

    Jose Antonio Kast, encabeza promulgación del Fogaes ampliado y nuevo subsidio Tramo 4.000 para adquirir viviendas de hasta 6 mil UF DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El hipotecario crece 1,7% y se mantiene sobre los mínimos de hace un año

    El programa se despliega en un mercado hipotecario que sigue creciendo a tasas bajas. En julio, el crédito para la vivienda registró una expansión real de 1,7% anual, manteniéndose en torno a los niveles observados durante los dos trimestres previos.

    “Si bien este desempeño continúa siendo considerablemente inferior al ritmo de crecimiento vigente antes de la pandemia, se ubica por sobre los mínimos alcanzados hace un año”, planteó la gremio.

    En esa línea, reconoció qie el subsidio “ha contribuido a respaldar la demanda por financiamiento para la vivienda”.

    En materia de precios, la tasa de interés hipotecaria registró un aumento acotado en julio y se ubicó en un promedio de 4,0%, con lo que acumula solo 4 puntos base en el semestre.

    El informe destacó que ese movimiento contrasta con el incremento observado en las tasas de referencia de largo plazo, entre ellas el bono soberano en UF a diez años (BTU 10), que muestra un alza de 35 puntos base durante los últimos tres meses.

    La morosidad de la cartera de vivienda, en tanto, revirtió parcialmente el aumento observado el mes anterior, con una disminución de 3 puntos base hasta 2,58% de las colocaciones.

    Las colocaciones totales caen 0,7% real en doce meses

    El crédito para la vivienda fue el segmento más dinámico de un sistema que sigue en terreno negativo. Las colocaciones totales registraron en julio una caída real de 0,7% en doce meses, con un stock de US$ 270 mil millones.

    Subsidio a la tasa para los créditos hipotecarios han empujado la venta de viviendas.

    El retroceso volvió a explicarse por la cartera comercial, que mostró el menor dinamismo del sistema con una contracción real de 2,7% anual. El financiamiento de consumo, por su parte, perdió impulso durante el último trimestre y anotó un crecimiento de 1,0%.

    Por composición del stock, la cartera comercial concentra la mayor participación, con 50% del total (US$ 136 mil millones), seguida por los créditos para la vivienda, que explican 37% (US$ 100 mil millones). El financiamiento de consumo representa el 13% restante, equivalente a US$ 34 mil millones.

    Al aislar el impacto de la variación del tipo de cambio sobre el saldo de colocaciones, el volumen de crédito comercial mantiene una evolución negativa en doce meses, de 1,6%.

    A nivel de productos, el crédito de comercio exterior continuó explicando la mayor parte del retroceso, con una baja anual de 13,5% y una incidencia de 1,1 puntos porcentuales negativos en la variación de la cartera.

    La morosidad baja en todas las carteras

    La morosidad superior a 90 días disminuyó de manera generalizada durante julio. El indicador para el total de colocaciones cayó 8 puntos base hasta 2,35%. El descenso más marcado se dio en la cartera de consumo, donde retrocedió 11 puntos base y se situó en 2,39%, mientras que en la comercial bajó 9 puntos base, hasta 2,20%.

    El índice de provisiones sobre colocaciones disminuyó 1 punto base durante julio, hasta 3,36%, y acumula una baja de 8 puntos base en los últimos doce meses.

    Según la ABIF, esa disminución acumulada se explica principalmente por la menor incidencia de las provisiones obligatorias, ya que las voluntarias mantienen una participación significativamente mayor que la previa a la pandemia.

    El índice de cobertura se situó en 1,43 veces la cartera en mora, nivel que permanece levemente por debajo de su promedio histórico.

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