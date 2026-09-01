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    Grupo Santander concreta compra del negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile y renueva directorio de la filial

    Tras cerrar la compra anunciada a inicios de este año, la filial chilena comienza a operar en el negocio de las rentas vitalicias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Grupo Santander cerró la compra del negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile. La operación había sido anunciada a inicios de este año y con la operación cerrada la firma española comenzó a operar en este rubro vía la filial Santander Seguros de Rentas Vitalicias.

    “Tras el cierre de la transacción y la obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas, los clientes del negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile pasan a ser atendidos por Santander”, dijo la firma en un comunicado.

    En detalle, la adquisición había sido anunciada por Grupo Santander en enero de 2026 y recibió la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en mayo y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a fines de julio. Ahora se da por concretada en medio de un anuncio vía un hecho esencial a la CMF.

    El grupo español explicó la operación como una medida para “avanzar en el desarrollo de sus servicios de jubilación, integrando capacidades de ahorro, protección e inversión para responder a las necesidades financieras asociadas a las distintas etapas de la vida”.

    Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, señaló que “con el inicio de esta nueva etapa estamos incorporando capacidades y experiencia en un ámbito muy particular, que requiere una mirada de muy largo plazo, una gestión rigurosa de los riesgos y un profundo compromiso con las personas

    En tanto, Principal explicó la venta como una “decisión estratégica de enfocarse en negocios menos intensivos en capital y priorizar el crecimiento regional en gestión de activos y soluciones para la jubilación, áreas en las que la compañía cuenta con fortalezas globales.

    “El cierre de esta transacción permite a Principal reforzar su foco en Chile en torno a dos motores clave de crecimiento: la gestión global de activos y los servicios para la jubilación, donde vemos grandes oportunidades para crear valor a largo plazo para clientes y accionistas. Mantenemos nuestro compromiso con Chile y América Latina”, dijo Pablo Sprenger, presidente para América Latina de Principal Asset Management.

    La nueva filial de Santander estará encabezada por Pablo Cruzat, quien estuvo como gerente general de Principal Seguros de Vida desde mayo de 2024 y deja la empresa tras casi 19 años en distintas posiciones dentro de esta.

    “Integrarnos a Grupo Santander nos permite sumar las capacidades y la solidez de una organización global con un profundo conocimiento local, manteniendo el foco en las personas y brindándoles la tranquilidad que esperan de una compañía a la que han confiado una decisión tan importante como su pensión”, dijo Cruzat en calidad de gerente general de Santander Seguros de Rentas Vitalicia.

    “Los clientes que tengan consultas o requieran información sobre sus rentas vitalicias pueden comunicarse a través de los canales de atención especializados dispuestos para este servicio, llamando al 800 20 10 02 o escribiendo al correo servicioalcliente@rvsantander.cl.”, agregó Santander.

    Cambio de directorio

    La filial también renovó su directorio que venía de la administración de Principal. Presentaron sus renuncias los directores salientes Juan Pablo Cofré Dougnac, Valentín Carril Muñoz, Marcela Blaquier, Brooke Fultz y Hugo Lavados Montes.

    De esta forma, los directores salientes fueron reemplazados por nombres hoy ligados a Santander: Patricia Pérez Pallacán (CFO y quien además fue designada como presidenta del directorio), Jaime Rodríguez Andrade (representante de la matriz), Andrea Battini (exgerente general de AFP Plan Vital), Fernando Larraín Aninat (exgerente general de la Asociación de AFP) y Andrés Segú Undurraga (exdirector de Azul Azul).

    Más sobre:EmpresasPensionesRentas vitalicias

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