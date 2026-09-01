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    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna

    El tribunal de alzada desestimó que existiera un actuar arbitrario por parte de Gendarmería al trasladar a estas personas hacia el recinto ubicado en Talca. Desde el gobierno destacaron la importancia de las facultades técnicas de Gendarmería para disponer traslados, clasificar y segmentar a la población penal.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Rechazan recursos de amparo de tres reos que buscaban volver al CP de Valparaíso desde la cárcel La Laguna JOSE ROBLES/ATON CHILE

    La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó tres recursos de amparo presentados por tres reos que esperaban anular su traslado desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso hacia la cárcel La Laguna, en Talca.

    En fallos unánimes, la Tercera, Cuarta y Quinta Sala del tribunal de alzada desestimaron que existiera un actuar arbitrario o ilegal por parte de Gendarmería.

    Mientras la defensa de los afectados solicitan su retorno aludiendo, entre otros argumentos, a los efectos que tenía la medida sobre su arraigo familiar, Gendarmería sostuvo que la medida estuvo amparada en la necesidad de descongestión del recinto de Valparaíso y también a una serie de antecedentes relativos a la conducta y segmentación de internos.

    Respecto al argumento del arraigo familiar, la Quinta Sala sostuvo que aquello “no reviste un carácter absoluto y debe ponderarse frente a las exigencias de seguridad, clasificación y gestión de la sobrepoblación penitenciaria que informan la decisión de traslado”

    Mientras tanto, la Tercera Sala explicó dentro de sus razones para rechazar el recurso que “las circunstancias personales y familiares invocadas en el recurso, aun cuando resultan atendibles, no permiten establecer la existencia de ilegalidad en la actuación reclamada”.

    Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el ministro de Justicia Fernando Rabat destacó que “existe la necesidad de reconocer y respetar las facultades legales y administrativas que tiene el Director Nacional de Gendarmería para determinar, sobre la base de criterios técnicos, en qué establecimiento penitenciario debe permanecer una persona privada de libertad y, dentro de ese recinto, si corresponde su ubicación en sectores de alta o máxima seguridad”.

    “Poner en duda esas facultades significa claramente un retroceso en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo”, añadió.

    Y es que los días anteriores se puso en duda la efectividad de la Operación Cancerbero luego que el Juzgado de Garantía de Iquique determinara que cuatro imputados del Clan Chen debían regresar al centro penitenciario de Alto Hospicio tras su traslado inicial a La Laguna.

    Más sobre:Cárcel La LagunaValparaísoGendarmeríaFernando Rabat

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