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    Indio Juan reingresa a centro penitenciario tras control de detención y Fiscalía investiga amenazas contra alcalde White

    Al momento de su fuga desde la ex Penitenciaría, Juan Flores Valenzuela cumplía una condena a presidio perpetuo por el delito de femicidio.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, informó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó el reingreso a cumplir sentencia de Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, quien fue detenido anoche tras estar prófugo desde el pasado 25 de febrero, cuando escapó de la ex Penitenciaría de Santiago.

    Flores se fugó junto a otro interno, Tomás González Quesada, apodado “Pelao”, y ambos salieron del recinto penal vestidos como gendarmes. Tras 188 días prófugo, Flores fue localizado y detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

    El sujeto cumplía una condena a presidio perpetuo por el delito de femicidio, por un crimen ocurrido en marzo de 2021 en Puente Alto. Flores había comenzado a cumplir su pena el 29 de noviembre de 2024.

    Según relató el fiscal, se desarrollaron una serie de diligencias en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y con Gendarmería. “Por supuesto, todas ellas de carácter reservado, y yo quiero destacar el trabajo técnico y profesional tanto de la Policía de Investigaciones como de, en este caso, Gendarmería de Chile, porque se realizaron innúmeras diligencias durante todo este tiempo”, sostuvo.

    Tras más de seis meses de búsqueda, la Fiscalía Occidente informó este lunes de su captura en la población La Bandera, en San Ramón. La audiencia de control de detención fue breve, y se estimó que reingresará a un centro penitenciario.

    Fiscalía investiga amenazas de muerte contra alcalde White

    Respecto a la investigación en torno a las nuevas amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, el fiscal aseguró que se inició una investigación de carácter reservado y que se están llevando a cabo diligencias.

    “Nosotros ya teníamos una investigación; esa investigación está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en este instante. Se adoptaron medidas de protección respecto al alcalde, se le comunicó personalmente la existencia de la investigación y de las medidas de protección, se coordinó con las policías respectivas el incremento de las medidas de protección para mantener asegurada a su persona”, sostuvo el fiscal.

    Añadió que “eso nos permitió, entre otras cosas, además poder realizar las diligencias que realizamos el día de ayer y que terminaron con la detención de este imputado”.

    Sin embargo, el fiscal Pastén señaló que: “Yo entiendo el interés periodístico; una de las claves de las investigaciones es la reserva de las investigaciones para no frustrar diligencias. Lamentablemente, esta investigación ya ha sido conocida; lamento que haya sido conocida de la forma que fue conocida, porque eso de alguna forma burlera (sic) la reserva que nosotros necesitamos para poder realizar diligencias”.

    Más sobre:Indio JuanJuan Flores ValenzuelaSan BernardoFemicidioPresidio perpetuo

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