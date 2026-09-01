Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago? Foto referencial de archivo

Llega septiembre y uno de los esperados beneficios que se distribuyen durante este mes corresponde al Aguinaldo de Fiestas Patrias, el que se encuentra dirigido al sector público.

Se trata de un pago que está determinado por ley y cuenta con dos tramos para su entrega, en relación a los ingresos del trabajador.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago? Foto referencial de archivo JOSE VEAS/ATON CHILE

Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

El Aguinaldo de Fiestas Patrias de 2026 para el sector público tiene un máximo de $91.682 .

Dicha cifra se encuentra dirigida a trabajadores que cuenten con una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

Por su parte, el monto es de $63.645 para empleados que tengan ingresos mayores a lo indicado anteriormente.

Los valores fueron estipulados en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.

Por su parte, la entrega de un aguinaldo no es obligatoria en el sector privado. Aquellos trabajadores pueden recibir este beneficio si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.