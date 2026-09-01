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    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    El choque entre charrúas y nacionales terminó en una batalla campal, después de una artera infracción sobre el nacional Emilio Shea. La Federación nacional tiene 24 horas para apelar.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    El choque entre Chile y Uruguay.

    El escándalo del rugby termina en mano blanda. Los protagonistas de la batalla campal que se produjo en Talcahuano recibieron fuertes sanciones de parte del Comité Disciplinario de la Americas Rugby Championship, que resolvió sobre el enfrentamiento que sostuvieron los jugadores de Chile XV y Uruguay XV en la cancha del estadio Huachipato.

    El detonante de la disputa fue la artera infracción del charrúa Joaquín Myszka sobre Emilio Shea, quien sufrió una compleja lesión ligamentaria. Los compañeros del nacional las emprendieron sobre el infractor, lo que desató la reacción del resto del equipo oriental. El lío se transformó en incontrolable.

    La organización adoptó determinaciones menos enérgicas que lo que se proyectaba. El infractor, Joaquín Myska, recibió un castigo de 13 partidos de inactividad, cuando la federación chilena solicitaba 52 semanas. “El jugador de Uruguay XV Joaquín Myzska fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi por tackle peligroso (Ley 9.13).El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay. Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual. El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera”, consigna la resolución, en su caso. El equipo chileno tiene 24 horas para apelar a la resolución.

    El capitán charrúa, Lucas Bianchi, recibió tres duelos de castigo. También hubo chilenos sancionados. Al capitán chileno Clemente Saavedra se le aplicaron tres juegos y a Ignacio Dotti, dos. Todos habían sido expulsados.

    La situación más lamentable fue la dura lesión que sufrió Shea. “El jugador Emilio Shea, pilar titular de nuestro seleccionado Chile XV, sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, tras una jugada de contacto en el segundo tiempo del partido versus Uruguay XV”, expresó, inicialmente, Chile Rugby, a través de un comunicado oficial.

    Foto: Chile Rugby

    El diagnóstico definitivo fue aún más complejo. “Luego de realizarse los exámenes médicos correspondientes, nuestro jugador Emilio Shea, pilar titular en el encuentro de Chile XV frente a Uruguay XV en Talcahuano, podemos confirmar que sufrió una lesión multiligamentaria de rodilla derecha“, expresó el staff del combinado nacional.

    La dolencia implica una recuperación que se estima en un año, lo que justificaba el cálculo del castigo más drástico para el jugador uruguayo. Los charrúas podrían recurrir a partidos amistosos para que Myska cumpla más rápidamente un dictamen claramente menos desfavorable que el previsto.

    Impacto mundial

    Lo ocurrido en Talcahuano generó amplias repercusiones en la prensa internacional. En Uruguay, Ovación, de El País, tituló: “Piñas, expulsiones y dura lesión: el debut de Uruguay en el Americas Rugby Championship fue con derrota ante Chile”.

    “Una fuerte jugada desató un desborde emocional en ambos equipos que mantienen una gran rivalidad desde hace varios años (…) En el complemento, los locales fueron muy superiores y en un tackle peligroso, Joaquín Myszka vio la roja, pero enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados”, detalló el medio transandino TyC Sports.

    “Brutal batalla campal entre Chile XV y Uruguay XV terminó con tres expulsados y una lesión de gravedad”, añadió TyC Sports. “Un escándalo se desató en el encuentro entre Chile XV y Uruguay XV por la primera fecha del Americas Rugby Championship, con una batalla campal a las antípodas de los valores que pregona el deporte. En un partido que venía caldeado, Joaquín Myszka, hooker de Uruguay, realizó un tackle ilegal a la rodilla de Emilio Shea, que no pudo terminar el partido y podría tener entre siete y ocho meses de recuperación debido a la lesión ocasionada”, añadió.

    A su turno, Olé catalogó el episodio como “una tremenda pelea”. “Mientras Los Pumas jugaban en Jujuy frente a Australia, un picante partido de rugby terminó de la peor manera en Chile. Durante el partido entre el seleccionado local y el de Uruguay, que se disputó por la primera fecha del Americas Rugby Championship, se dio una tremenda pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminó con los dos capitanes expulsados”.

    El Americas Rugby Championship se extenderá hasta el 6 de septiembre y tendrá partidos en Talcahuano, la Escuela Militar y el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Después del duelo ante Paraguay, Chile enfrentará a Argentina el domingo, a las 16 horas.

    Más sobre:RugbyEmilio Shea

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