Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este martes en parte el recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (PS) investigada por presunto fraude al fisco y acotó el acceso de los dispositivos incautados en el marco de la indagatoria.

La medida de la defensa buscaba limitar el acceso del Ministerio Público a los artículos confiscados para proteger la integridad de su vida personal, familiar y social de la legisladora.

Según se lee en el fallo: “Se acoge el recurso de amparo deducido sólo en cuanto el Ministerio Público deberá ceñirse a los límites establecidos en esta sentencia para proceder al examen de la información contenida en los dispositivos incautados a la amparada”.

En esa línea, el tribunal de alzada determinó que deben quedar fuera de análisis todos los asuntos e información que carezca de pertinencia con los hechos investigados y o que justificaron la incautación de los dispositivos.

Sobre la decisión el abogado de la senadora Luis Masferrer, aseguró que están “satisfechos con el resultado del presente recurso de amparo. Debo señalar que comenzamos nuestro alegato haciendo una declaración de principios, y fue la siguiente, dejar en claro que no queremos impedir que se investiguen los hechos, sino asegurar que esa investigación se realice con parámetros objetivos, controles judiciales y respeto por los derechos fundamentales y las libertades individuales”.

Y añadió: “Por eso, la Corte acoge este presente recurso de amparo y ordenó limitar el examen de los dispositivos en base a parámetros de fechas, personas y materias investigadas. Así también, establece la obligación a la Fiscalía de informar al Tribunal quiénes tendrán acceso a los equipos y cuáles serán esos descriptores de búsqueda, ordenando expresamente excluir la información impertinente y eliminar todo aquello obtenido fuera de esos límites”.

Según expuso el abogado, entre las medidas que se instruyen, se dispuso que la custodia de los dispositivos incautados quede exclusivamente en manos de la Fiscalía Regional, y que se informe al juez de garantía la identidad de los funcionarios que tendrán acceso a ellos. Además, prohibió utilizar antecedentes o información anterior a la primera elección de Flores y ordenó excluir del análisis todo contenido que no guarde relación directa con los hechos investigados que motivaron la incautación.

Como medidas adicionales de control, la Corte exigió que los descriptores de búsqueda que se empleen en el análisis sean informados al Juzgado de Garantía, de manera que exista trazabilidad sobre qué se está buscando y por qué. Finalmente, ordenó que toda la información extraída fuera de estos límites —y de la cual se hayan generado copias sin interés criminalístico— sea eliminada, debiendo el Ministerio Público reportar al tribunal los protocolos seguidos para dicha eliminación y las personas responsables de ejecutarla. Con este fallo, la defensa de la senadora suma un nuevo triunfo procesal, que se agrega a la remoción de la fiscal Paola Castiglione —a cargo original de la investigación— tras una denuncia en su contra por filtraciones de la causa.