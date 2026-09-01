Sinceramiento de Vial (REP) sobre que rechazaría la reforma de seguridad si la impulsara Jara desata nuevo round oficialista

Una dinámica en la política chilena de las últimas décadas es que la oposición -o buena parte de ella- se ha inclinado por rechazar todo lo que provenga del gobierno de turno. Así fue en las segundas administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, también en la de Gabriel Boric y, ahora, con José Antonio Kast en La Moneda.

Lo que no es usual en política es que desde un sector se reconozca abiertamente que rechazaría una propuesta solo por quien la propone.

Eso es lo que hizo anoche el senador Cristián Vial, del Partido Republicano. En conversación con CNN, al legislador se le preguntó cómo hubiese votado la reforma constitucional que propone el Ejecutivo en materia de seguridad si la hubiese presentado Jeannette Jara, la excandidata presidencial del Partido Comunista. “En contra”, respondió.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Hay que entender que lo que se está presentando hoy al Congreso tiene un ADN republicano conservador importante, que hace mucho sentido y se conecta muy bien con ese 58% que vota por el presidente Kast, un gobierno republicano (...). Es muy distinto a lo que podría presentar la izquierda extrema”, fundamentó el senador, quien integra la comisión de Seguridad de la cámara alta.

Su comentario, sin sorpresas, desató críticas en la izquierda. “Así o más…?“, comentó Jara en X. ”(Vial) piensa que las normas constitucionales tienen un ‘ADN’ (teoría muy extraña) de quien las presenta, y piensa que si un proyecto lo presenta un presidente que sacó muchos votos, significa que es popular y que, si es popular, él está obligado a votar a favor. Muy preocupante", escribió el también excandidato presidencial Gonzalo Winter (Frente Amplio).

Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Pero los dichos del senador también generaron un llamado de atención dentro del oficialismo. La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, afirmó que “las reformas importantes para Chile deben evaluarse por su contenido y por su capacidad de resolver los problemas del país, más allá de quién las presenta. Durante años vimos a sectores de la izquierda oponerse a iniciativas de seguridad durante el gobierno del presidente Piñera y después, cuando fueron gobierno, terminaron impulsando o aprobando muchas de esas mismas herramientas”, dijo la timonel a este medio.

“Tenemos que superar esa lógica. En seguridad no puede importar quién firma un proyecto, sino si sirve para proteger a los chilenos y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado. Nosotros mismos hemos planteado observaciones a esta reforma y vamos a seguir haciéndolo, con argumentos, con propuestas y con la voluntad de mejorarla. Chile necesita acuerdos en seguridad, no cálculos políticos dependiendo de quién esté en La Moneda”, agregó la senadora.

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Las palabras de Vial cayeron mal en parte del oficialismo, debido a que, creen, le da un argumento a la izquierda para rechazar la propuesta de reforma del gobierno, que requiere de 29 votos en el Senado para prosperar. Eso obliga al oficialismo a conseguir votos en la oposición.

Aunque no se refería a los dichos del senador ni a la agenda de seguridad, esta mañana el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje que se opone a la postura de Vial. “No importa quién lo diga, importa que se haga. Por eso yo siempre digo: hechos y no palabras”, en la inspección de las obras del tren Melipilla.

Foto: Presidencia

En el comité republicano, que integra Vial, respaldaron al senador. Arturo Squella, quien preside el Partido Republicano, dijo: “Coincido con Vial. Jara es militante de un partido con historial universal totalitario. Por supuesto que, si fuera una reforma impulsada por ella, uno tendería a pensar que no es para combatir el crimen. En cambio, cuando la presenta un gobierno que tiene un profundo compromiso de erradicar el crimen organizado, es un escenario distinto”.

“El gobierno envió un proyecto de reforma lo más amplio posible para darle espacio al Congreso en la deliberación de los contrapesos que dejen tranquilos a todos los sectores. Es obvio que las normas que se aprueben pueden ser usadas con otros fines por futuros gobiernos, pero teniendo en cuenta que para su aprobación se requiere 4/7, solo con los votos propios, el temor de que salga un proyecto que genere herramientas inadecuadas o que pudieran afectar la institucionalidad, se descarta de plano”, argumentó Squella.

En esa línea, el senador destacó que “ya anunciamos por donde irían algunos de los contrapesos que propondremos nosotros, y tenemos luces de por dónde irán los que que propondrán los parlamentarios de la oposición que están conscientes de la necesidad de contar con medidas extraordinarias para ganarle al crimen, sin abrir riesgos de otra naturaleza”.

25-08-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Desde el mismo comité republicano, el senador Ignacio Urrutia sostuvo: “Las aprehensiones que tiene el senador Vial coinciden con algunas que también tengo yo. Por ejemplo, los militares a las calles sin el respaldo necesario o el estado de excepción a 120 días renovables sin consulta al Senado. Pero eso no significa que no se pueda arreglar en la comisión de constitución. Probablemente, si la hubiese presentado Jara, sería aún más complejo llegar a acuerdo, pero es un caso que ya no se dio”.