SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Conceder indultos y dejar atrás divisiones: el 11 de septiembre en voz de las juventudes de derecha

    Dentro del espectro de la derecha sub 35 existen matices en torno a esta fecha. "Una buena forma de conmemorar este 11 de septiembre sería indultando a los militares presos", propone la presidenta la juventud libertaria. "Los derechos humanos no admiten excepciones", sostiene el líder de los jóvenes de RN.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Hace unas semanas, las Nuevas Generaciones de la UDI compartieron la invitación a la fonda “La Derechona”, que realizarán en la sede del partido para celebrar las fiestas patrias. Lo particular fue la fecha que escogieron: el 11 de septiembre, cuando se conmemoran 53 años del Golpe de Estado.

    La elección de la fecha generó un debate en redes sociales y les valió un llamado de atención de Jeannette Jara, la excandidata presidencial del Partido Comunista. “Reaccionen, lolitos. Una cosa es ser de derecha y otra celebrar al dictador”, escribió en X.

    Más allá de esa controversia, La Tercera se propuso conocer qué significa esta fecha y de qué forma debería conmemorarse según los jóvenes de la derecha. Para eso, este medio consultó a cada presidente de la juventud de las colectividades del oficialismo y el Partido Nacional Libertario. A continuación, sus reflexiones.

    Jeremías Alonso (26), presidente de la Juventud Republicana

    Jeremías Alonso junto al Presidente José Antonio Kast, fundando del Partido Republicano.

    ¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

    —Es una fecha que, para entenderla, hay que mirar toda la historia. Chile venía de una crisis política, económica e institucional muy profunda durante el gobierno de Salvador Allende, y por eso se produce la llegada al poder del Presidente Augusto Pinochet.

    Creo que nuestra generación tiene que ser capaz de mirar esa historia completa, algo que quizás generaciones anteriores no pudieron hacer. Es una etapa demasiado compleja como para simplificarla o convertirla en una caricatura, diría yo.

    ¿De qué forma cree que se debería conmemorar esta fecha?

    —Desde la verdad. Reconocer la crisis que vivió Chile durante el gobierno de Allende, pero también entender qué pensaban los chilenos, los políticos y las instituciones en ese momento. Eso es muy importante para entender cómo se llegó a lo que se llegó.

    Nuestra responsabilidad como generación es aprender de lo que pasó y mirar hacia adelante, pensando en el país que queremos dejarle a las próximas generaciones. Y a la juventud que represento, la invito a no caer en la trampa de una izquierda que sigue intentando sacar rédito político de estos temas. Hay que conocer nuestra historia, pero también ser capaces de avanzar.

    Mauricio Cárdenas (31), presidente de las Nuevas Generaciones UDI

    Mauricio Cárdenas junto a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.

    ¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

    —Una fecha que marcó decisivamente nuestra historia, una historia que debemos mirar con seriedad y altura de miras, pero que no puede analizarse sin comprender los acontecimientos que lo precedieron. Me refiero al quiebre institucional que atravesaba Chile desde 1970, producto de las transgresiones a la Constitución y leyes en que incurrió el gobierno de la Unidad Popular, advertidas por la Cámara de Diputados, Corte Suprema, Contraloría y amplios sectores de la sociedad.

    Mirar esta etapa en su conjunto es necesario para entender cómo llegamos hasta ese punto y, sobre todo, para evitar un nuevo quiebre democrático.

    ¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

    —Más que actos de conmemoración, creo que debe ser una fecha de reflexión, sin ánimo de abrir heridas pasadas, sino de reafirmar nuestro compromiso con la democracia y mirar hacía adelante. Tenemos el desafío generacional de dejar atrás divisiones pasadas y no seguir marcadas por ellas.

    Para eso, también es necesario que la izquierda abandone esa posición de superioridad moral con la que habla de democracia, cuando, tanto en el pasado como el presente, han dejado bastante que desear en su compromiso con ella.

    Raimundo Ovalle (26), presidente de la Juventud RN

    Raimundo Ovalle junto a Andrea Balladares, presidenta de RN.

    ¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

    —El 11 de septiembre obliga a mirar nuestra historia sin simplificaciones. Fue la expresión más dramática de una sociedad que había perdido la capacidad de procesar sus diferencias dentro de la democracia.

    Para mi generación el desafío no es escoger una trinchera, sino comprender lo ocurrido con suficiente profundidad como para no repetirlo. Eso exige reconocer los quiebres institucionales, las vulneraciones a los derechos humanos y también el proceso de polarización que antecedió a 1973 (...). Las nuevas generaciones tenemos la oportunidad de construir nuestra identidad política no desde los conflictos que heredamos, sino desde los desafíos que estamos llamados a resolver.

    ¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

    —Con sobriedad, respeto y reflexión. Hay fechas que no necesitan más estridencia, sino mayor profundidad. Una sociedad madura es capaz de recordar sin quedar prisionera de su memoria. Podemos reconocer experiencias y dolores distintos, pero también afirmar consensos esenciales. La democracia siempre es preferible a su ruptura, los derechos humanos no admiten excepciones y la violencia nunca puede ser un instrumento legítimo de acción política.

    A nuestra generación le corresponde ir un paso más allá: defender convicciones firmes sin convertir al adversario en enemigo (…).

    Fernanda Tejo (25), presidenta de la Juventud Nacional Libertaria

    Fernanda Tejo junto a Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario.

    ¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

    —Representa un colapso inevitable al gobierno de la Unidad Popular. Hay que tener en cuenta el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, las advertencias realizadas por la Corte Suprema y la Contraloría. Estas instituciones declararon de forma explícita que el gobierno de Salvador Allende quebrantó la constitución y las leyes.

    Ese día fue fundamental para que las Fuerzas Armadas y de orden, respondieran al llamado de una inmensa mayoría de la ciudadanía, para salvar a Chile de una guerra civil y de la dictadura marxista. Es la constatación del fracaso rotundo del comunismo y sus derivados que empujaron al país al abismo institucional.

    ¿De qué forma se debería conmemorarse esta fecha?

    Se debe rechazar la instrumentalización política de la izquierda en la historia de Chile que imponen como dogma. No es sano para el país conmemorar una fecha basándose en una historia mal contada que la izquierda pretende hacernos creer que comenzó esa mañana de martes, borrando los mil días previos al pronunciamiento militar.

    Una conmemoración honesta exige una reflexión histórica completa, objetiva y sin censura, se debe mirar la película completa. Se debe reconocer la responsabilidad de la izquierda radical y del gobierno de Salvador Allende y cómo quebrantaron la democracia, a las víctimas de violencia política y el dolor de quienes sufrieron en los años previos al gobierno militar.

    Una buena forma de conmemorar este 11 de septiembre sería indultando a los militares y carabineros presos que intervinieron para salvar a Chile, que es una de las promesas de este gobierno y que no ha cumplido (...).

    Johan Pérez (26), presidente de la Juventud Evópoli

    Johan Pérez junto a Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli.

    ¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

    —Representa uno de los momentos más dolorosos y divisivos de nuestra historia: el quiebre del orden democrático y constitucional, y el inicio de un periodo en que Chile experimentó cambios estructurales (...), en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se restringieron libertades individuales. Es importante mirar ese momento dentro del contexto que vivía Chile, marcado por una profunda crisis política, social, económica e institucional. Entender cómo llegamos a ese punto no significa justificar lo ocurrido, sino aprender de nuestra historia (...).

    ¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

    Con respeto, sobriedad y, sobre todo, con una mirada hacia el futuro. Esta fecha debe invitarnos a reflexionar sobre lo que ocurre cuando el diálogo se agota, la polarización aumenta y comenzamos a mirar al que piensa distinto como un enemigo. Cuando la política llega a ese punto, la convivencia democrática se debilita y podemos terminar cruzando límites que nunca debieran cruzarse (...).

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PM11 de septiembreOficialismoPartido Nacional LibertarioPartido RepublicanoUDIRenovación NacionalEvópoliGolpe de Estado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que Delcy Rodríguez “quiere” convocar elecciones, pero asegura que Venezuela aún “no está preparada”

    Álvaro Carter (REP): “Las salidas del libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Contraloría investigará alcances de la alerta oncológica del Minsal por solicitud de diputada radical

    Juez Daniel Urrutia no se rinde y vuelve a requerir al TC para impugnar el proceso que lo tiene al borde de la remoción

    Comisiones investigadoras: el desafío cuesta arriba de la oposición que Montalva (PPD) logró sortear para el caso Cerimedo

    Lo más leído

    1.
    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    2.
    Sebastián Kraljevich deja su cargo en la OEA: la última jugada del estratega de la campaña de Boric

    Sebastián Kraljevich deja su cargo en la OEA: la última jugada del estratega de la campaña de Boric

    3.
    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    4.
    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    5.
    Cambio de último minuto: Kast cerrará (y no abrirá) el Foro Madrid con discurso que apuesta a tener “tono republicano”

    Cambio de último minuto: Kast cerrará (y no abrirá) el Foro Madrid con discurso que apuesta a tener “tono republicano”

    6.
    Canciller Pérez Mackenna por derogación de decreto argentino sobre Magallanes: “Queremos que nos cumplan lo antes posible”

    Canciller Pérez Mackenna por derogación de decreto argentino sobre Magallanes: “Queremos que nos cumplan lo antes posible”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Álvaro Carter (REP): “Las salidas del libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”
    Chile

    Álvaro Carter (REP): “Las salidas del libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”

    Comisiones investigadoras: el desafío cuesta arriba de la oposición que Montalva (PPD) logró sortear para el caso Cerimedo

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe
    Negocios

    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe

    Fondos generacionales: AFP valoran mayor flexibilidad que definió la Superintendencia en régimen definitivo de inversión

    Banco Central advierte por videos falsos en que su presidenta promueve plataformas de inversión

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa
    El Deportivo

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Con dardos a Segall: la defensa de Nicolás Monckeberg que llevó al Tribunal de Honor a rechazar denuncia por código de ética

    Ministro del Deporte explica su rol en Santiago 2023: “Me voy con la conciencia tranquila de estar actuando bien”

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores
    Cultura y entretención

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Teatro Camilo Henríquez revive caso Quemados y memoria en dictadura

    Trump afirma que Delcy Rodríguez “quiere” convocar elecciones, pero asegura que Venezuela aún “no está preparada”
    Mundo

    Trump afirma que Delcy Rodríguez “quiere” convocar elecciones, pero asegura que Venezuela aún “no está preparada”

    España: la crisis migratoria de Ceuta acorrala al gobierno de Pedro Sánchez

    Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes

    Hablemos de amor: amar lejos de casa
    Paula

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe