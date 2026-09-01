Conceder indultos y dejar atrás divisiones: el 11 de septiembre en voz de las juventudes de derecha

Hace unas semanas, las Nuevas Generaciones de la UDI compartieron la invitación a la fonda “La Derechona”, que realizarán en la sede del partido para celebrar las fiestas patrias. Lo particular fue la fecha que escogieron: el 11 de septiembre, cuando se conmemoran 53 años del Golpe de Estado.

La elección de la fecha generó un debate en redes sociales y les valió un llamado de atención de Jeannette Jara, la excandidata presidencial del Partido Comunista. “Reaccionen, lolitos. Una cosa es ser de derecha y otra celebrar al dictador”, escribió en X.

Más allá de esa controversia, La Tercera se propuso conocer qué significa esta fecha y de qué forma debería conmemorarse según los jóvenes de la derecha. Para eso, este medio consultó a cada presidente de la juventud de las colectividades del oficialismo y el Partido Nacional Libertario. A continuación, sus reflexiones.

Jeremías Alonso (26), presidente de la Juventud Republicana

Jeremías Alonso junto al Presidente José Antonio Kast, fundando del Partido Republicano.

—¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

—Es una fecha que, para entenderla, hay que mirar toda la historia. Chile venía de una crisis política, económica e institucional muy profunda durante el gobierno de Salvador Allende, y por eso se produce la llegada al poder del Presidente Augusto Pinochet.

Creo que nuestra generación tiene que ser capaz de mirar esa historia completa, algo que quizás generaciones anteriores no pudieron hacer. Es una etapa demasiado compleja como para simplificarla o convertirla en una caricatura, diría yo.

—¿De qué forma cree que se debería conmemorar esta fecha?

—Desde la verdad. Reconocer la crisis que vivió Chile durante el gobierno de Allende, pero también entender qué pensaban los chilenos, los políticos y las instituciones en ese momento. Eso es muy importante para entender cómo se llegó a lo que se llegó.

Nuestra responsabilidad como generación es aprender de lo que pasó y mirar hacia adelante, pensando en el país que queremos dejarle a las próximas generaciones. Y a la juventud que represento, la invito a no caer en la trampa de una izquierda que sigue intentando sacar rédito político de estos temas. Hay que conocer nuestra historia, pero también ser capaces de avanzar.

Mauricio Cárdenas (31), presidente de las Nuevas Generaciones UDI

Mauricio Cárdenas junto a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.

—¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

—Una fecha que marcó decisivamente nuestra historia, una historia que debemos mirar con seriedad y altura de miras, pero que no puede analizarse sin comprender los acontecimientos que lo precedieron. Me refiero al quiebre institucional que atravesaba Chile desde 1970, producto de las transgresiones a la Constitución y leyes en que incurrió el gobierno de la Unidad Popular, advertidas por la Cámara de Diputados, Corte Suprema, Contraloría y amplios sectores de la sociedad.

Mirar esta etapa en su conjunto es necesario para entender cómo llegamos hasta ese punto y, sobre todo, para evitar un nuevo quiebre democrático.

—¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

—Más que actos de conmemoración, creo que debe ser una fecha de reflexión, sin ánimo de abrir heridas pasadas, sino de reafirmar nuestro compromiso con la democracia y mirar hacía adelante. Tenemos el desafío generacional de dejar atrás divisiones pasadas y no seguir marcadas por ellas.

Para eso, también es necesario que la izquierda abandone esa posición de superioridad moral con la que habla de democracia, cuando, tanto en el pasado como el presente, han dejado bastante que desear en su compromiso con ella.

Raimundo Ovalle (26), presidente de la Juventud RN

Raimundo Ovalle junto a Andrea Balladares, presidenta de RN.

—¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

—El 11 de septiembre obliga a mirar nuestra historia sin simplificaciones. Fue la expresión más dramática de una sociedad que había perdido la capacidad de procesar sus diferencias dentro de la democracia.

Para mi generación el desafío no es escoger una trinchera, sino comprender lo ocurrido con suficiente profundidad como para no repetirlo. Eso exige reconocer los quiebres institucionales, las vulneraciones a los derechos humanos y también el proceso de polarización que antecedió a 1973 (...). Las nuevas generaciones tenemos la oportunidad de construir nuestra identidad política no desde los conflictos que heredamos, sino desde los desafíos que estamos llamados a resolver.

—¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

—Con sobriedad, respeto y reflexión. Hay fechas que no necesitan más estridencia, sino mayor profundidad. Una sociedad madura es capaz de recordar sin quedar prisionera de su memoria. Podemos reconocer experiencias y dolores distintos, pero también afirmar consensos esenciales. La democracia siempre es preferible a su ruptura, los derechos humanos no admiten excepciones y la violencia nunca puede ser un instrumento legítimo de acción política.

A nuestra generación le corresponde ir un paso más allá: defender convicciones firmes sin convertir al adversario en enemigo (…).

Fernanda Tejo (25), presidenta de la Juventud Nacional Libertaria

Fernanda Tejo junto a Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario.

—¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

—Representa un colapso inevitable al gobierno de la Unidad Popular. Hay que tener en cuenta el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, las advertencias realizadas por la Corte Suprema y la Contraloría. Estas instituciones declararon de forma explícita que el gobierno de Salvador Allende quebrantó la constitución y las leyes.

Ese día fue fundamental para que las Fuerzas Armadas y de orden, respondieran al llamado de una inmensa mayoría de la ciudadanía, para salvar a Chile de una guerra civil y de la dictadura marxista. Es la constatación del fracaso rotundo del comunismo y sus derivados que empujaron al país al abismo institucional.

—¿De qué forma se debería conmemorarse esta fecha?

Se debe rechazar la instrumentalización política de la izquierda en la historia de Chile que imponen como dogma. No es sano para el país conmemorar una fecha basándose en una historia mal contada que la izquierda pretende hacernos creer que comenzó esa mañana de martes, borrando los mil días previos al pronunciamiento militar.

Una conmemoración honesta exige una reflexión histórica completa, objetiva y sin censura, se debe mirar la película completa. Se debe reconocer la responsabilidad de la izquierda radical y del gobierno de Salvador Allende y cómo quebrantaron la democracia, a las víctimas de violencia política y el dolor de quienes sufrieron en los años previos al gobierno militar.

Una buena forma de conmemorar este 11 de septiembre sería indultando a los militares y carabineros presos que intervinieron para salvar a Chile, que es una de las promesas de este gobierno y que no ha cumplido (...).

Johan Pérez (26), presidente de la Juventud Evópoli

Johan Pérez junto a Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli.

—¿Qué significa el 11 de septiembre para usted?

—Representa uno de los momentos más dolorosos y divisivos de nuestra historia: el quiebre del orden democrático y constitucional, y el inicio de un periodo en que Chile experimentó cambios estructurales (...), en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se restringieron libertades individuales. Es importante mirar ese momento dentro del contexto que vivía Chile, marcado por una profunda crisis política, social, económica e institucional. Entender cómo llegamos a ese punto no significa justificar lo ocurrido, sino aprender de nuestra historia (...).

—¿De qué forma se debería conmemorar esta fecha?

Con respeto, sobriedad y, sobre todo, con una mirada hacia el futuro. Esta fecha debe invitarnos a reflexionar sobre lo que ocurre cuando el diálogo se agota, la polarización aumenta y comenzamos a mirar al que piensa distinto como un enemigo. Cuando la política llega a ese punto, la convivencia democrática se debilita y podemos terminar cruzando límites que nunca debieran cruzarse (...).