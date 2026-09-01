Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

Durante la mañana de este martes la Cámara de Diputados continuó con la discusión del proyecto de ley que busca elevar las penas de cárcel y establecer multas para quienes agredan, resistan con violencia o insulten gravemente a miembros de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.

En la ocasión, los parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa apuntando que se busca resguardar a funcionarios que representan al Estado y que son atacados mientras cumplen funciones de seguridad.

La discusión inició el pasado lunes, cuando el diputado informante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma (UDI), explicó las modificaciones y objetivos de la iniciativa ante la Sala.

Coloma sostuvo que, pese a las reformas que ya han reforzado la protección de las policías, persisten conductas que “erosionan la autoridad policial” y que no han recibido una respuesta penal suficiente.

“Esta es una medida básica elemental”

Durante la discusión de este martes, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), sostuvo que “la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede convertirse en patente de corso para humillar, amenazar o menoscabar gravemente a una persona que ejerce una función pública”.

En la misma línea, la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, señaló que “la autoridad democrática no se fortalece con discursos, se fortalece cuando quien agrede a un funcionario policial sabe que habrá consecuencias reales y proporcionales a la gravedad de su conducta”.

“Respaldar a nuestras policías también significa exigirle profesionalismo respeto y rectito a la ley y responsabilidad cuando ello corresponda pero esa exigencia jamás puede confundirse con tolerancia frente a quienes los golpean lesionan o atacan mientras protegen a la ciudadanía”, agregó.

Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, apuntó que “esta es una medida básica elemental, que por lo demás existe en cualquier democracia para proteger a nuestras policías de la gente que no tiene claras las normas de respeto a la autoridad ni la función policial que están cumpliendo”.

“El respeto no se decreta, no se impone y mucho menos se consigue amenazando”

La diputada Sofía González (PC) se mostró en contra de la medida apuntando que se está hablando de conceptos ambiguos y que “proteger frente a una agresión es una cosa muy distinta a utilizar el derecho penal para imponer, a través del miedo, el respeto a la autoridad. El respeto no se decreta, no se impone y mucho menos se consigue amenazando”.

En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó al oficialismo apuntando que “encuentro bien vergonzosa la forma en que se intenta defender este proyecto, como si cualquiera que se opusiera estuviera en contra de Carabineros, de la PDI o de Gendarmería”.

“Yo creo que están acostumbrados a retorcer la realidad y también sus argumentos. Ahora lo sabemos bastante bien porque les funcionó en el rechazo, les funcionó en ganar un gobierno por intermedio de Cerimedo y otros más”, agregó, enfatizando que “este es un proyecto vacío en materia de seguridad”.

“Si quieren fortalecer a nuestras policías, entreguemos recursos, formación y mejores herramientas para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, abrir las famosas cuentas bancarias, pero no utilicen la seguridad como excusa para restringir las libertades”, mencionó.

En la misma línea, la diputada Consuelo Veloso (FA) señaló que “si este proyecto fuera para resguardar o para sancionar a quienes quisieran agredir o matar a Carabineros, sin duda mi voto estaría ahí, pero indiscutiblemente el tema es que este proyecto no se trata de eso”.

Debate durante la jornada del lunes

Durante la jornada del lunes, el diputado Sebastián Zamora -otrora carabinero- respaldó el proyecto, a la vez que planteó que se deben mejorar las remuneraciones y condiciones económicas de Carabineros: “No entiendo cómo podemos pretender tener mejores policías (...) y seguimos pagando su sacrificio con discursos y no con respaldos en concreto”.

Asimismo desde Renovación Nacional (RN), el diputado Francisco Orrego, apuntó contra la oposición, y acusó que “sus dirigentes fueron los que salieron públicamente a atacar a nuestros uniformados” durante el contexto del estallido social, apuntando a las publicaciones de militantes del Frente Amplio en redes sociales en contra de los uniformados.

“El Partido Comunista y el Frente Amplio deciden estar nuevamente de parte de aquellos delincuentes que insultan a nuestros uniformados, pero no les va a salir más gratis. Hoy vamos a tipificar un delito porque a nuestros carabineros se los respeta, se los cuida y se los quiere. Hablen con un carabinero, a ver si le creen a la izquierda”, añadió.

Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) se preguntó si expresiones como “su procedimiento es abusivo”, “están reprimiendo” o “usted está abusando de su autoridad” podrían eventualmente ser consideradas ofensivas. También planteó dudas respecto de consignas, lienzos y expresiones utilizadas en manifestaciones.

Marcos Barraza (PC) coincidió con ese punto y sostuvo que la discusión no es si las policías deben ser protegidas —algo que, dijo, ya contempla la legislación—, sino si las nuevas herramientas son “necesarias, eficaces y proporcionales”. También alertó que una persona podría ser detenida y posteriormente un tribunal determinar que la expresión no constituía delito.

Luis Cuello, también del Partido Comunista, lamentó estar discutiendo este proyecto, “porque da cuenta de la pobreza de la agenda del gobierno en materia de seguridad”, que “oculta la falta de un plan”.

En tanto desde el Frente Amplio, Jaime Bassa, cuestionó la utilización del estallido social como argumento para fortalecer las facultades de las policías. Sostuvo que el debate estaría siendo utilizado para reforzar el control del orden público y criticó la ampliación del estatuto jurídico de los uniformados.