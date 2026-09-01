SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

    La diputada Nathalie Castillo, cuestionó el proyecto señalando que “si quieren fortalecer a nuestras policías, entreguemos recursos, formación y mejores herramientas para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado".

    Por 
    Javiera Arriaza
    Rodrigo Gómez S.
     
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este martes la Cámara de Diputados continuó con la discusión del proyecto de ley que busca elevar las penas de cárcel y establecer multas para quienes agredan, resistan con violencia o insulten gravemente a miembros de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.

    En la ocasión, los parlamentarios oficialistas respaldaron la iniciativa apuntando que se busca resguardar a funcionarios que representan al Estado y que son atacados mientras cumplen funciones de seguridad.

    La discusión inició el pasado lunes, cuando el diputado informante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma (UDI), explicó las modificaciones y objetivos de la iniciativa ante la Sala.

    Coloma sostuvo que, pese a las reformas que ya han reforzado la protección de las policías, persisten conductas que “erosionan la autoridad policial” y que no han recibido una respuesta penal suficiente.

    “Esta es una medida básica elemental”

    Durante la discusión de este martes, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), sostuvo que “la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede convertirse en patente de corso para humillar, amenazar o menoscabar gravemente a una persona que ejerce una función pública”.

    En la misma línea, la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, señaló que “la autoridad democrática no se fortalece con discursos, se fortalece cuando quien agrede a un funcionario policial sabe que habrá consecuencias reales y proporcionales a la gravedad de su conducta”.

    “Respaldar a nuestras policías también significa exigirle profesionalismo respeto y rectito a la ley y responsabilidad cuando ello corresponda pero esa exigencia jamás puede confundirse con tolerancia frente a quienes los golpean lesionan o atacan mientras protegen a la ciudadanía”, agregó.

    Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, apuntó que “esta es una medida básica elemental, que por lo demás existe en cualquier democracia para proteger a nuestras policías de la gente que no tiene claras las normas de respeto a la autoridad ni la función policial que están cumpliendo”.

    “El respeto no se decreta, no se impone y mucho menos se consigue amenazando”

    La diputada Sofía González (PC) se mostró en contra de la medida apuntando que se está hablando de conceptos ambiguos y que “proteger frente a una agresión es una cosa muy distinta a utilizar el derecho penal para imponer, a través del miedo, el respeto a la autoridad. El respeto no se decreta, no se impone y mucho menos se consigue amenazando”.

    En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó al oficialismo apuntando que “encuentro bien vergonzosa la forma en que se intenta defender este proyecto, como si cualquiera que se opusiera estuviera en contra de Carabineros, de la PDI o de Gendarmería”.

    “Yo creo que están acostumbrados a retorcer la realidad y también sus argumentos. Ahora lo sabemos bastante bien porque les funcionó en el rechazo, les funcionó en ganar un gobierno por intermedio de Cerimedo y otros más”, agregó, enfatizando que “este es un proyecto vacío en materia de seguridad”.

    “Si quieren fortalecer a nuestras policías, entreguemos recursos, formación y mejores herramientas para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, abrir las famosas cuentas bancarias, pero no utilicen la seguridad como excusa para restringir las libertades”, mencionó.

    En la misma línea, la diputada Consuelo Veloso (FA) señaló que “si este proyecto fuera para resguardar o para sancionar a quienes quisieran agredir o matar a Carabineros, sin duda mi voto estaría ahí, pero indiscutiblemente el tema es que este proyecto no se trata de eso”.

    Debate durante la jornada del lunes

    Durante la jornada del lunes, el diputado Sebastián Zamora -otrora carabinero- respaldó el proyecto, a la vez que planteó que se deben mejorar las remuneraciones y condiciones económicas de Carabineros: “No entiendo cómo podemos pretender tener mejores policías (...) y seguimos pagando su sacrificio con discursos y no con respaldos en concreto”.

    Asimismo desde Renovación Nacional (RN), el diputado Francisco Orrego, apuntó contra la oposición, y acusó que “sus dirigentes fueron los que salieron públicamente a atacar a nuestros uniformados” durante el contexto del estallido social, apuntando a las publicaciones de militantes del Frente Amplio en redes sociales en contra de los uniformados.

    “El Partido Comunista y el Frente Amplio deciden estar nuevamente de parte de aquellos delincuentes que insultan a nuestros uniformados, pero no les va a salir más gratis. Hoy vamos a tipificar un delito porque a nuestros carabineros se los respeta, se los cuida y se los quiere. Hablen con un carabinero, a ver si le creen a la izquierda”, añadió.

    Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) se preguntó si expresiones como “su procedimiento es abusivo”, “están reprimiendo” o “usted está abusando de su autoridad” podrían eventualmente ser consideradas ofensivas. También planteó dudas respecto de consignas, lienzos y expresiones utilizadas en manifestaciones.

    Marcos Barraza (PC) coincidió con ese punto y sostuvo que la discusión no es si las policías deben ser protegidas —algo que, dijo, ya contempla la legislación—, sino si las nuevas herramientas son “necesarias, eficaces y proporcionales”. También alertó que una persona podría ser detenida y posteriormente un tribunal determinar que la expresión no constituía delito.

    Luis Cuello, también del Partido Comunista, lamentó estar discutiendo este proyecto, “porque da cuenta de la pobreza de la agenda del gobierno en materia de seguridad”, que “oculta la falta de un plan”.

    En tanto desde el Frente Amplio, Jaime Bassa, cuestionó la utilización del estallido social como argumento para fortalecer las facultades de las policías. Sostuvo que el debate estaría siendo utilizado para reforzar el control del orden público y criticó la ampliación del estatuto jurídico de los uniformados.

    Más sobre:CarabinerosCámara de DiputadosProyecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patio Comercial reporta mejoras en el desempeño operacional en medio de “mayores consolidaciones de propiedad en activos ”

    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo como gesto al alcalde Christopher White

    Funcionarios del Ejército formalizados en causa vinculada a investigación por muerte de Franco Vargas quedan con arraigo

    Canciller Pérez Mackenna por derogación de decreto argentino sobre Magallanes: “Queremos que nos cumplan lo antes posible”

    Lo más leído

    1.
    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    2.
    Esta vez estuvieron los votos: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo

    Esta vez estuvieron los votos: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo

    3.
    El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

    El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

    4.
    Ministro de Seguridad se abre a fórmula de RN para salvar reforma constitucional: “No nos enamoramos de nuestra idea”

    Ministro de Seguridad se abre a fórmula de RN para salvar reforma constitucional: “No nos enamoramos de nuestra idea”

    5.
    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    6.
    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”
    Chile

    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo como gesto al alcalde Christopher White

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas
    Negocios

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

    Eduardo Ebensperger, del Banco de Chile: “El mundo empresarial está con disposición a invertir, está con optimismo”

    $21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    El llanto desconsolado del canterano símbolo del Betis tras ser desechado por Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    El llanto desconsolado del canterano símbolo del Betis tras ser desechado por Manuel Pellegrini

    Aníbal Mosa carga contra la U tras nueva sanción a Javier Correa: “Lo vimos en 2024; estamos entre los sapos y un rey feudal”

    “El próximo Alexis Sánchez”: la reacción en Inglaterra a Darío Osorio tras su llegada al Crystal Palace de la Premier League

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales
    Cultura y entretención

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    Clásicos de la balada de los 90: Ariztía fija show de grandes éxitos en el Teatro Oriente

    Los músicos electrónicos Dandy Jack y Paula Schopf encabezan experiencia inmersiva en el CEP

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”
    Mundo

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”

    Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

    Uniforme escolar: en Francia, el discreto fin de un experimento que no convenció

    Hablemos de amor: amar lejos de casa
    Paula

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe