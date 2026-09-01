ACHM y políticos solidarizan con alcalde de San Bernardo por posible plan para atentar contra su vida

Luego que se conociera un posible plan, encabezado por el delincuente conocido como “Indio Juan”, para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, lo que generó que se reforzara la seguridad del jefe comunal, diversas figuras políticas y organizaciones salieron a solidarizar con la autoridad y condenar los hechos.

Así la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) a través de un comunidado públicos sostuvo que la organización: “Condena enérgicamente las graves amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y expresa su total respaldo al jefe comunal, su familia, funcionarios municipales y comunidad”.

“Los antecedentes conocidos sobre un presunto plan para atentar contra su vida representan un hecho de extrema gravedad exige una respuesta rápida contundente del Estado. Ninguna autoridad local puede quedar expuesta por cumplir con su deber y enfrentar al crimen organizado en sus territorios”, añadió el texto.

Asimismo, la asociación puntualizó que: “Como ACHM hacemos un llamado al gobierno, las policías, el Ministerio Público y las instituciones competentes a reforzar todas las medidas necesarias para proteger al alcalde White y garantizar que ningún jefe comunal de Chile deba ejercer sus funciones bajo amenazas contra su vida o la de su familia. La Asociación Chilena de Municipalidades acompañará al alcalde Christopher White durante este proceso y estará plenamente disponible para colaborar y apoyar en todo lo que sea necesario”.

A su vez, el gobernador de la Región Metropolitano, Claudio Orrego, sostuvo que: “Quiero expresar toda mi solidaridad con el alcalde Christopher White, su familia y la comunidad de San Bernardo. Cuando un criminal amenaza de muerte a un alcalde por cumplir con su deber, no está amenazando solamente a una autoridad: está desafiando al Estado, a la democracia y a cada vecino honesto que quiere vivir en paz”.

Alcaldes también salieron a abordar la noticia. Por ejemplo el jefe comunal de La Florida, Daniel Reyes, escribió en su cuenta de X: “Mi total solidaridad con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, ante el atentado que se habría planificado en su contra. El crimen organizado pretende gobernar mediante el miedo, pero se equivoca: no nos intimidarán ni nos harán retroceder. El Estado debe perseguir, capturar y castigar con la máxima severidad a estos delincuentes. Los alcaldes no entregaremos los barrios ni espacios públicos”.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro señaló: “Le envío todo mi apoyo y fuerza al alcalde de San Bernardo, Cristopher White, amenazado por un peligroso delincuente que planeaba atentar contra su vida. Es de máxima gravedad. Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo, y vemos que la situación empeora cada vez más”.

“Esto es inaceptable. Como vicepresidenta de la @ACHMChile lo digo con fuerza: Estado no se puede arrodillar ante la delincuencia, los municipios no podemos estar solos en esta pelea”, agregó.