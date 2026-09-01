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    Operación Imperio Ámsterdam: continúa formalización de imputados por presunto tráfico de drogas

    La investigación apunta a una organización que utilizó la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir droga a lo largo del país.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, continuó la formalización de los imputados en el marco de la denominada “Operación Ámsterdam”.

    El pasado 13 de agosto se llevó a cabo el operativo en el cual fueron detenidas 72 personas en el marco de la investigación que apunta a una organización que usó la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir droga a lo largo del país.

    Tras esto el Ministerio Público imputó a 44 personas por su participación –desde transportistas, distribuidores, encargados o administradores– en la red del Dispensario Nacional, todos funcionarios de la corporación.

    Formalización de los imputados

    El martes 18 de agosto comenzó la formalización de los imputados, entre ellos el chico reality Camilo Huerta, y los empresarios Andrés Astorga y Gino Athens.

    Cabe recordar que en una primera instancia, el 19 del mismo mes, el tribunal dispuso las medidas cautelares para 19 de los 44 imputados del caso.

    En la ocasión se decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional a Camilo Huerta, Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hansi Besoain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

    Y arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Almaría González. Y firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón.

    Posteriormente, el jueves, se discutieron las medidas cautelares de los cabecillas quedando con arresto domiciliario total Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo, además de arraigo nacional y prohibición de de comunicación con los coimputados.

    Por otro lado, Eduardo Gendelman quedó con arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.

    Tras esto, es que ha continuado la formalización de los imputados restantes, esperando a que culminen durante esta semana.

    “Es grotesco que se persiga a quien usa cannabis medicinal”

    En conversación con La Tercera, Hernán Bocaz, abogado de Andrés Astorga, uno de los sujetos investigados por la Fiscalía, defendió el actuar del imputado señalando que “que no haya una normativa clara que regule el qué, el cómo, el límite y la forma genera evidentemente un vacío y el Dispensario Nacional se ha ajustado a lo que tenemos”.

    Asimismo descartó que el Dispensario Nacional sea sólo una fachada para traficar marihuana apuntando que " Si los productos no fueran para uso medicinal, nos tendrían que probar que las 16.000 recetas que tenemos de pacientes son falsas y deberían ir en contra de ellos".

    “Es grotesco que se persiga a quien usa cannabis medicinal cuando el Estado debería estar preocupado de perseguir al tipo que está asaltando a la señora en la esquina”, expresó.

    Más sobre:Operación Imperio ÁmsterdamFiscalíaDefensaFormalización

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