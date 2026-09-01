Crisis en Comisión Verdad y Niñez: comisionados remueven a cuatro coordinadores en medio de tensión por denuncias de maltrato

La Comisión Verdad y Niñez vuelve a atravesar una fuerte crisis debido a nuevos despidos de integrantes de la instancia -iniciada en la administración pasada del expresidente Gabriel Boric- que investiga las violaciones a los derechos humanos en el Sename.

Bajo la administración del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), el funcionamiento de esta instancia ha sido conflictivo. Si bien Mira se ha encargado de asegurar su continuidad y ha reafirmado una y otra vez su compromiso con cumplir el mandato de la comisión, en la práctica el espacio se ha transformado en foco de constantes pugnas, tensiones y últimamente denuncias internas contra el encargado de dirigir la instancia desde la Secretaría Ejecutiva.

La crisis anterior ocurrió hace ya algunos meses, cuando Mira tomó la decisión no renovar a una serie de trabajadores del área de escucha y de otras áreas estratégicas de la comisión. Esa vez Mira explicó que la decisión estaba motivada por cambios en la eficiencia del trabajo para recibir testimonios dado que el gobierno no estaba conforme con lo que calificaban era un lento avance en las escuchas.

La situación luego derivó en la renuncia de casi todos los comisionados de la instancia y la renuncia voluntaria de otros comisionados que optaron por dar un paso al costado hasta que el gobierno tuviera a sus reemplazantes.

Luego de contener esa primera crisis, Mira intentó darle un nuevo impulso a la comisión, hacer modificaciones al funcionamiento, el sistema de trabajo y apretar en la eficiencia del trabajo de recepción de testimonios.

Para eso Mira buscó un nuevo secretario ejecutivo, pero el problema era tan grande, que la apuesta de Mira terminó en un fracaso. La designación de Pedro Natho como secretario ejecutivo duró menos de una semana, y luego de asumir, rápidamente se arrepintió y renunció a la misión que le había encargado Mira.

Con ese traspié, el subsecretario Mira intentó echar a andar la comisión, nombró a un director subrogante y se abrió un periodo para pensar el segundo tiempo de la comisión y hacer el traspaso correspondiente entre las autoridades salientes y las entrantes.

Eso se logró hace un tiempo atrás cuando Mira consiguió nuevos comisionados, los presentó públicamente, echó a andar el nuevo diseño del equipo y designó a otro secretario ejecutivo. Esta vez optó por el comisionado socialista y exdirector del INDH, el abogado Branislav Marelic. Pero nuevamente esa opción en vez de mejorar el clima en la comisión, la empeoró y la tensionó al máximo.

De hecho este lunes la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a remecer la comisión. Para eso ordenó a la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia que lidera Fabiana Castro que comunicara el despido de cuatro coordinadores de la comisión.

Según señaló Marelic, el despido se decidió hace tres semanas y fue solicitado por los comisionados luego de haber pedido un informe sobre el desempeño de los cuatro coordinadores

Dicho informe motivó a que los comisionados no estuvieran conformes con el desepeño de los involucrados. Las mismas fuentes comentan que el informe elaborado por Marelic evaluó parámetros elaborados por él y en base a eso el 18 de agosto solicitaron una reestructuración de equipo.

La decisión, que la concretó el abogado Ignacio Abarca quien es el subrogante de la división, implicó la salida de Catalina Solier, la coordinadora del equipo nacional de profesionales de escucha testimonial; Amapola Aguilera, encargada del Área de Gestión de Redes y Derivación de Víctimas; Náyade Bobadilla, encargada de Gestión y Control; y Felipe Téllez, encargado de Reconocimiento de víctimas, el mismo que asumió como secretario ejecutivo subrogante luego del fracaso de Natho.

La desvinculación de los cuatro profesionales destapó una fuerte pugna interna que ha enfrentado a Marelic con una buena parte de los funcionarios de la comisión.

Las tensiones internas

Antes del despido de los cuatro coordinadores, 25 funcionarios -incluidos los cuatro desvinculados este martes y una buena cantidad trabajadores de regiones- habían firmado una extensa carta solicitando abiertamente la renuncia de Marelic.

La misiva fue entregada el 21 de agosto a los comisionados Blanquita Honorato, Ignacio Sánchez, Paulina Benavente, Jorge Rojas y Marelic. Pese a la gravedad de los hechos denunciados hace semanas, fuentes que saben de lo ocurrido cuentan que dicha carta nunca fue respondida.

“(Desde la llegada de Marelic) hemos experimentado episodios reiterados de maltrato laboral, expresados en amenazas de desvinculación, menosprecio por el trabajo desarrollado, desvalorización de la experiencia y conocimientos de funcionarios y funcionarias, intervenciones en los equipos sin una conducción clara y formas de relación que han instalado un ambiente de temor, incertidumbre, desgaste y desconfianza. Esta situación ha generado un nivel de angustia y estrés que actualmente está afectando de manera directa a quienes integran la Secretaría Ejecutiva y a su capacidad para desarrollar adecuadamente sus funciones”, se lee en uno de los párrafos de la carta a la que tuvo acceso La Tercera.

En el escrito los 25 funcionarios de la comisión, que firman con nombre y apellido, consignan que “durante el funcionamiento de la comisión hemos trabajado bajo distintas Secretarías Ejecutivas y hemos enfrentado períodos complejos, cambios de conducción y diferencias respecto de decisiones institucionales. Sin embargo, no habíamos experimentado anteriormente un nivel de afectación colectiva, temor e incertidumbre comparable al que actualmente existe entre los equipos”.

Por eso pedían una reunión con los comisionados para hacer llegar los antecedentes respectivos, pero ese encuentro nunca ocurrió porque los comisionados no respondieron. Fuentes que supieron de lo ocurrido cuentan que los comisionados optaron por desestimar lo denunciado ya que ellos ya habían tomado la decisión de reestructurar el equipo.

Denuncias de maltrato

Los hechos expresados en la carta a los comisionados derivó en la presentación de al menos seis denuncias por acoso laboral en contra de Branislav.

Dicha denuncia, según pudo corroborar La Tercera, fue presentada a fines de la semana pasada ante la Subsecretaría de Justicia. De hecho cuatro de esos seis denunciantes fueron despedidos este martes.

El despido de Solier generó preocupación en la instancia. Esto debido a que a juicio de los funcionarios de la comisión despedir a la persona que coordina el equipo de Escucha Testimonial genera efectos en los agendamientos ya que podría paralizar el sistema debido a la complejidad de manejar el sistema.

Si bien ya se concretó la contratación de ocho nuevos profesionales -como por ejemplo Rodrigo Lara, Florencia Silva y Fernanda Verdugo- hay quienes creen que demorarán algunos días en ponerse al día. Más aún cuando las mismas fuentes señalan que según cálculos internos, desde que Marelic está en la Secretaría Ejecutiva el nivel de agendamiemtos para entregar testimonios bajó en casi un 40%.

Esto es resentido entre algunos funcionarios de la comisión debido a lo difícil que ha sido convocar los testimonios, más aún cuando los egresados del Sename miran con distancia este espacio debido a todos los problemas de funcionamiento que han existido.

Los reparos planteados por algunos de los funcionarios de la comisión no solo apuntan al clima laboral, trato y conducción de los equipos, sino que también abarca denuncias por eventuales faltas a la probidad, reproches éticos por la relación con las víctimas e incluso aspectos vinculados a seguridad y acceso a información sensible. A eso se suman diferencias que algunos califican como sustantivas relacionadas al proceso de reconocimiento individual de las víctimas.

Fuentes de la comisión comentan que las denuncias realizadas por los funcionarios no se condicen con lo que ha ocurrido en estos meses, que se trata de funcionarios que tienen enemistad con Marelic y que eso derivó incluso en un bloqueo hacia él. Esto debido a que las mismas fuentes comentan que algunos de los funcionarios se negaban a seguir sus instrucciones y le negaban acceso a aspectos internos. Además agregan que desde que asumió Marelic ha existido preocupación por aumentar la dotación de la comisión.