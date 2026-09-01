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    Desarticulan clan familiar dedicado al microtráfico en Antofagasta: incautan drogas, dinero en efectivo y armas de aire comprimido

    Dos personas resultaron detenidas luego que una investigación de la Briant de Antofagasta determinara su participación en la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa PDI Antofagasta

    Un operativo conjunto entre la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta y la Fiscalía regional permitió la captura de dos personas, las que formaban parte de un clan familiar dedicado al microtráfico de drogas.

    “La Operación Raudal es el resultado de un trabajo investigativo desarrollado en coordinación permanente con el Ministerio Público”, destacó el subprefecto Rafael Collao de la Briant de Antofagasta.

    “A través de técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N° 20.000 logramos identificar los puntos de venta y obtener las respectivas autorizaciones judiciales para su intervención", añadió sobre el procedimiento realizado.

    Tras la intervención policial se logró incautar 94,57 gramos de ketamina, 11,56 gramos de cannabis, 3,91 gramos de cocaína base y psicotrópicos depresores para el uso ilícito.

    También se encontraron más de 1,7 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otras especies de interés investigativo. Destacan el hallazgo de cuatro pistolas de aire comprimido, un rifle y una escopa de aire comprimido, cargadores, una mira holográfica, un cuchillo táctico y una caja destinada al transporte de armas.

    En la investigación se logró detener a dos personas de nacionalidad chilena, además de una tercera involucrada que finalmente resultó apercibida.

    Los dos detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Antofagasta. El hombre resultó con la cautelar de prisión preventiva por considerar un peligro para la sociedad. La mujer, en tanto, quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse al domicilio.

    El plazo para la investigación es de 120 días.

    Más sobre:PolicialPDIAntofagastaMicrotráficoKetaminaFiscalía

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