SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras cuatro meses en prisión, ex mano derecha de Joaquín Lavín León queda con arresto domiciliario total

    Tras la audiencia, la fiscal Constanza Encina manifestó que no se opuso a la petición de la defensa de Arnaldo Domínguez porque "estamos enfocados únicamente en cerrar la investigación, acusar e ir a judicial”.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la mañana de este martes se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares de Arnaldo Domínguez, ex mano derecha del otrora diputado Joaquín Lavín León, ambos imputados por el Ministerio Público por fraude al Fisco.

    Si bien el imputado ingresó a la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia de Santiago con la tradicional chaquetilla amarilla y con esposas en sus manos, tras la audiencia esas medidas de seguridad quedarán en el pasado.

    Desde que fue formalizado, el pasado 4 de mayo, Domínguez se mantuvo en prisión preventiva. Primero en Santiago 1 y luego en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, aunque tras la intervención de su defensa y negociaciones con la Fiscalía y los querellantes, saldrá de prisión.

    Por disposición del tribunal, a partir de este martes Domínguez permanecerá bajo arresto domiciliario total en su domicilio en la comuna de El Monte, arraigo nacional y con prohibición de comunicarse con los coimputados.

    El magistrado, de la misma forma, accedió a la petición de la defensa del imputado -encabezada por los penalistas Pablo Araya Zacarías y Esteban Olivares- respecto a suspender dichas disposiciones temporalmente para acompañar a su hijo a diferentes terapias que requiere.

    “Estamos muy satisfechos con la audiencia. Creemos que es una medida cautelar totalmente proporcional y justa de acuerdo con la participación que tiene Arnaldo en este caso”, indicó Araya Zacarías a La Tercera.

    “Arnaldo Domínguez no tiene ningún tipo de responsabilidad en algún ilícito como se le está atribuyendo por el Ministerio Público”, complementó el abogado.

    Por su parte, la fiscal a cargo de las pesquisas, Constanza Encina, sostuvo que, principalmente, no se opusieron a la petición de la defensa en consideración a que el principal imputado en la causa, Lavín León, también obtuvo rebaja de cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago.

    “La corte ya se pronunció respecto a la necesidad de cautela del exdiputado Joaquín Lavín, dejándolo con arresto domiciliario total. Y teniendo eso en consideración, y que la integración de la sala sigue siendo la misma, no nos oponemos”, dijo la persecutora al ser consultada por este medio.

    Luego acotó: “En este caso nosotros adherimos a la solicitud de modificación de medida cautelar, ya que estamos enfocados únicamente en cerrar la investigación, acusar e ir a judicial”.

    En medio de la audiencia, además, se discutió sobre el aumento de plazo de la indagación. Y en atención a que aún hay tres diligencias clave para el proceso, se amplió la misma en 90 días.

    Más sobre:Joaquín LavínArnaldo DomínguezPablo Araya ZacaríasEsteban OlivaresConstanza Encina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Lanza internacional y con redes en la zona sur de la Región Metropolitana: el prontuario que arrastra el Indio Juan

    Lo más leído

    1.
    Corte de Iquique le da la razón a Gendarmería y revoca decisión que bloqueó el traslado del clan Chen a cárcel La Laguna

    Corte de Iquique le da la razón a Gendarmería y revoca decisión que bloqueó el traslado del clan Chen a cárcel La Laguna

    2.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    3.
    Operación Rutify: formalizan a joven de 18 años que administraba plataforma que realizaba ciberataques

    Operación Rutify: formalizan a joven de 18 años que administraba plataforma que realizaba ciberataques

    4.
    Persona muere en estación Pajaritos del Metro al traspasar línea amarilla del andén y ser golpeada por tren

    Persona muere en estación Pajaritos del Metro al traspasar línea amarilla del andén y ser golpeada por tren

    5.
    Juez Daniel Urrutia no se rinde y vuelve a requerir al TC para impugnar el proceso que lo tiene al borde de la remoción

    Juez Daniel Urrutia no se rinde y vuelve a requerir al TC para impugnar el proceso que lo tiene al borde de la remoción

    6.
    Contraloría investigará alcances de la alerta oncológica del Minsal por solicitud de diputada radical

    Contraloría investigará alcances de la alerta oncológica del Minsal por solicitud de diputada radical

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior
    Chile

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    Despidos por necesidad de la empresa caen en el primer semestre por primera vez en 5 años, pero expertos llaman a la cautela

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”
    Tendencias

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción
    El Deportivo

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026
    Cultura y entretención

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares
    Mundo

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena