Tras cuatro meses en prisión, ex mano derecha de Joaquín Lavín León queda con arresto domiciliario total

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la mañana de este martes se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares de Arnaldo Domínguez, ex mano derecha del otrora diputado Joaquín Lavín León, ambos imputados por el Ministerio Público por fraude al Fisco.

Si bien el imputado ingresó a la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia de Santiago con la tradicional chaquetilla amarilla y con esposas en sus manos, tras la audiencia esas medidas de seguridad quedarán en el pasado.

Desde que fue formalizado, el pasado 4 de mayo, Domínguez se mantuvo en prisión preventiva. Primero en Santiago 1 y luego en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, aunque tras la intervención de su defensa y negociaciones con la Fiscalía y los querellantes, saldrá de prisión.

Por disposición del tribunal, a partir de este martes Domínguez permanecerá bajo arresto domiciliario total en su domicilio en la comuna de El Monte, arraigo nacional y con prohibición de comunicarse con los coimputados.

El magistrado, de la misma forma, accedió a la petición de la defensa del imputado -encabezada por los penalistas Pablo Araya Zacarías y Esteban Olivares- respecto a suspender dichas disposiciones temporalmente para acompañar a su hijo a diferentes terapias que requiere.

“Estamos muy satisfechos con la audiencia. Creemos que es una medida cautelar totalmente proporcional y justa de acuerdo con la participación que tiene Arnaldo en este caso”, indicó Araya Zacarías a La Tercera.

“Arnaldo Domínguez no tiene ningún tipo de responsabilidad en algún ilícito como se le está atribuyendo por el Ministerio Público”, complementó el abogado.

Por su parte, la fiscal a cargo de las pesquisas, Constanza Encina, sostuvo que, principalmente, no se opusieron a la petición de la defensa en consideración a que el principal imputado en la causa, Lavín León, también obtuvo rebaja de cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“La corte ya se pronunció respecto a la necesidad de cautela del exdiputado Joaquín Lavín, dejándolo con arresto domiciliario total. Y teniendo eso en consideración, y que la integración de la sala sigue siendo la misma, no nos oponemos”, dijo la persecutora al ser consultada por este medio.

Luego acotó: “En este caso nosotros adherimos a la solicitud de modificación de medida cautelar, ya que estamos enfocados únicamente en cerrar la investigación, acusar e ir a judicial”.

En medio de la audiencia, además, se discutió sobre el aumento de plazo de la indagación. Y en atención a que aún hay tres diligencias clave para el proceso, se amplió la misma en 90 días.