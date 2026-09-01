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    Rusia descarta indicios sobre su implicación en la crisis de Ceuta: “Las acusaciones hay que probarlas”

    Lamentó que Madrid "podría haberse dirigido directamente a Moscú" en vez de "ir directamente a la prensa".

    Por 
    Europa Press
    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova. Foto: Europa Press MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

    Las autoridades de Rusia han descartado este martes que existan indicios que apunten a una posible implicación de Moscú en la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales del pasado mes de julio y han hecho hincapié en que “las acusaciones hay que probarlas”.

    La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha abordado así las palabras vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exculpó el lunes a Marruecos y apuntó a países como Rusia e Israel por la propagación de noticias falsas a través de redes sociales en relación con la crisis migratoria.

    Migrantes intentan cruzar la frontera a nado, el 30 de julio de 2026, en Ceuta, España. Foto: Europa Press Europa Press / Europa Press

    “No hay pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España”, ha afirmado Zajarova durante una rueda de prensa. “Cuando hay acusaciones debe haber hechos que requieran ser verificados. Solo después, una acusación puede ser considerada de forma seria”, ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que “Madrid podría haberse dirigido directamente a Moscú para abordar este asunto en vez de ir directamente a la prensa”.

    En este sentido, la portavoz rusa ha hecho hincapié en que “si no hay hechos, si no hay materiales, ni datos, ni nombres, simplemente no hay nada de lo que hablar”, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

    Es por ello que, en su opinión, “por esa regla de tres, cualquier otro país podría haber estado implicado, habida cuenta de que no existen pruebas que apoyen estas acusaciones”.

    La Presidencia rusa ya había descartado el lunes en un escueto comunicado cualquier implicación de este tipo. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, alegó entonces que Rusia “no había tenido nada que ver” con lo sucedido.

    Más sobre:RusiaEspañaCeutaPedro SánchezZajarovaMundo

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