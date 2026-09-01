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    José Manuel Silva de LarrainVial sobre la economía de Chile: “Va a ir de menos a más en los próximos trimestres”

    El director de inversiones de LarrainVial Asset Management estimó que la economía mejorará de cara al último trimestre, pero siempre que el contexto global no perjudique a Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    José Manuel Silva, director de inversiones de LarrainVial Asset Management. FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO.

    El director de inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva, estimó que la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast tendrá un efecto favorable en la economía. Esto luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio registró su mayor caída desde marzo de 2023.

    Ante este contexto, Silva estimó que la economía tendrá un mejor desempeño al final de este año. “Yo creo que va a ser mejor ya en el último trimestre, que está bastante cerca. Yo creo que se van a empezar a sentir los efectos de la reforma económica y de las (mejores) expectativas”, dijo en entrevista con radio Duna.

    “La reforma que se aprobó en el Parlamento, con todas sus aristas, y eventualmente una buena reforma del mercado capital, que se va a anunciar en las próximas semanas, yo creo que va, poco a poco, a reiniciar los animal spirits”, dijo en relación con que existan mejores expectativas sobre la economía y el concepto utilizado por el economista John Maynard Keynes, famoso economista británico.

    Silva también dijo que ve un mejor ánimo al ver inicios de obras por el sector de Sanhattan, el distrito financiero de Santiago.

    “Uno ya ve que aparecen sitios que estaban tapeados, pero ya uno ve la foto del edificio que van a construir ahí, y uno lo ve por aquí, por allá. Yo creo que la construcción va a partir fuerte el próximo año, porque todo lo que lleva esta reforma a que haya demanda nueva por temas hipotecarios y por temas inmobiliarios”, comentó.

    En esa línea, Silva de LV destacó el impulso de “una demanda bastante grande reprimida por años. Yo creo que la cosa va a ir de menos a más en los próximos trimestres, sin duda”.

    Silva también valoró la capacidad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para impulsar la economía. El alto ejecutivo también resaltó el rol del secretario de Estado luego de estimar que por mucho tiempo Chile se preocupó más de la macroeconomía que de la micro.

    “La macroeconomía es importante y hay que cuidarla, pero la piedra angular de una economía competitiva, de una economía productiva, es la microeconomía. Entonces, yo creo que nos lo olvidamos por muchos años y tenemos una emergencia laboral porque hemos echado a perder microeconómicamente el mercado laboral. Tenemos una emergencia de recaudación fiscal, de permisología, pero eso yo creo que el ministro Quiroz lo tiene muy claro”, dijo.

    El ingeniero comercial también destacó la oportunidad que tiene Chile en recursos naturales y su uso en áreas como la infraestructura para la inteligencia artificial (IA).

    “Chile tiene mucha producción de cobre, hay un boom de inversión de cobre, hay un boom de inversión en litio, o sea, Chile tiene dos de los minerales estratégicos, tenemos tierra rara en el sur; espero que parta luego el famoso proyecto de tierra rara de la minera de Aclara”, comentó.

    Advertencia global

    Sin embargo, el director de inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva, también alertó que la economía de Chile está muy expuesta al escenario global. “Si tú tienes un derrumbe de la bolsa mundial, eso afecta mucho las expectativas”, comentó.

    De esta forma, Silva se calificó como “prudencialmente optimista” sobre la economía de Chile. “Sabemos que Chile es una economía pequeña y que se ve afectado por lo que pasa en el mundo”, expresó.

    El alto ejecutivo de LV también hizo referencia a las presiones a las que se expone Chile de las superpotencias como China y Estados Unidos.

    “Quieren que la gente tome bando. Y eso va a ser, yo creo que aquí, obviamente, en los próximos dos años, el ministro Barros (de Defensa) y el ministro Pérez (de Relaciones Exteriores) van a tener que aprender (...) a jugar ajedrez tridimensional. Rodearse, ojalá, de los mejores cabezas que tiene el país, para ver cómo jugamos, cómo sorteamos esta crisis geopolítica mundial”, comentó.

    Más sobre:EconomíaJosé Manuel SilvaLarrainVial

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