Influencers que emiten boleta de honorarios aumentan 54% y SII dicta nueva resolución para mayor control

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió el control sobre los generadores de contenido digital al publicar este martes la resolución N° 113. Este documento oficializa la Declaración Jurada Anual N° 1965, disposición que comenzará a aplicarse en la Operación Renta 2027.

La normativa establece que las plataformas intermediarias con domicilio en Chile, tales como Sponsor, Onfayer, UGC y Arsmate, tienen la obligación de informar al Fisco los montos percibidos por los creadores de contenido. Así, el organismo centraliza la recopilación de datos a partir de las empresas que gestionan y administran los pagos en este sector.

El control tributario a este sector comenzó en 2019 a través de un plan piloto de monitoreo. Hasta la implementación de esta nueva resolución, el SII recibía los antecedentes de ingresos a través de los documentos tributarios emitidos por los propios contribuyentes.

Los datos de la Operación Renta 2026 muestran que los generadores de contenido que cumplieron con la obligación de emitir boletas de honorarios pasaron de 285 a 440, lo que representa un aumento de 54,4%. Esto suma un monto líquido total de $2.055.164.633.

A nivel general, 13.855 generadores de contenido declararon impuestos durante este año. De esa cifra, a 3.699 les correspondió el pago de tributos por un total de $8.298.161.056.

La Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, explicó que en esta declaración jurada se consideran “creadores de contenido digital a las personas naturales que en forma personal, independiente, generen, produzcan, distribuyan, difundan o exploten utilizando redes sociales u otras plataformas digitales domiciliadas en Chile o en el extranjero y a través de internet, cualquier forma de contenido audiovisual, tales como imágenes, videos, animaciones, presentaciones, textos, documentos, transmisiones en vivo y audios”.

Por otro lado, se consideran empresas proveedoras de contenido digital a las personas naturales o jurídicas, comunidades u otras entidades, todas con domicilio o residencia en Chile, que utilicen principalmente herramientas o equipos audiovisuales en la creación, producción o difusión del contenido audiovisual (tales como imágenes, videos, animaciones, presentaciones, textos, documentos, transmisiones en vivo y audios) por sobre el trabajo personal basado en conocimientos de ciencia, arte, oficio o técnica.

A la fecha operan en Chile plataformas como Sponsor, Onfayer, UGC, Arsmate, entre otras, quienes estarán obligadas a presentar esta declaración jurada, que deberá contener información sobre los creadores de contenido digital y a las empresas proveedoras de contenido digital, ambos con domicilio o residencia en Chile; y los montos que hayan percibido y/o devengado como ingresos, retribuciones o contraprestaciones monetarias, de suscriptores y/o usuarios a través de las plataformas digitales intermediarias con domicilio o residencia en Chile

Fecha

La fecha de presentación anual de esta nueva declaración jurada es el 29 de marzo, debiendo informar los ingresos, obtenidos el año anterior.

“Hasta hoy, las plataformas en las que operaban influencers o generadores de contenidos con domicilio y residencia en Chile no estaban obligados a entregar información mediante alguna Declaración Jurada específica, aunque sí tenían la obligación de emitir los documentos tributarios correspondientes, por lo que el SII recibía por esa vía información sobre su comportamiento tributario, que complementaba con otras fuentes de información estructurada y no estructurada. Con esta declaración jurada, tendremos de una sola vez y de manera centralizada la información que necesitamos sobre las plataformas locales”, explicó la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia.

Según explican desde el Servicio de Impuestos Internos “Un influencer es una persona que tiene un alto número de seguidores en diversas plataformas digitales, que cuenta con credibilidad e imagen reconocida, y que podría generar ingresos asociados a la publicidad, al convertirse en difusor de una marca o de él mismo (a través de videos, juegos, conversaciones y otros), ante una audiencia o público objetivo, a través de redes sociales”.

Por otro lado, definen a un creador de contenido en plataformas digitales como una persona que produce y comparte material (videos, blogs, imágenes o podcasts) en redes sociales y sitios web para atraer a una audiencia, y que también podría generar ingresos producto de esta actividad.

De acuerdo al SII, los influencers y/o creadores de contenidos “monetizan” o rentabilizan su aparición en redes sociales mediante patrocinios, marketing de afiliación, ventas de productos, suscripciones y donaciones. A través de su influencia o contenido, pueden colaborar con marcas para promocionar productos, lo que a su vez genera ingresos tanto para ellos como para las empresas involucradas.

El SII detalla ocho tipos de ingresos que pueden recibir los influencers y/o creadores de contenido. Patrocinios y publicidad, marketing de afiliación, eventos en línea, donaciones o propinas, suscripciones, ventas por pago por ver, comisiones y venta de productos propios.