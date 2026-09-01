Minsal extiende hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en urgencias por alta circulación de virus respiratorios

En un escenario epidemiológico marcado por una alta circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud anunció esta jornada extender hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarilla en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y servicios de oncohematología de la red pública y privada de todo el país, medida que está vigente desde el 1 de abril.

Según se detalla en el último reporte de la Campaña de Invierno correspondiente a la semana epidemiológica 33 -16 y al 22 de agosto-, la positividad de las muestras alcanzó un 56,1%, el registro más alto de 2026 hasta ese momento.

Entre los virus detectados, se indica, el rinovirus concentra el 32,3% de las detecciones, seguido por el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), con 26,6% %, y la Influenza B, con 14,3%.

Respecto a la decisión, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que el objetivo es reforzar la protección de las personas que se encuentran en espacios asistenciales donde existe una mayor exposición a virus respiratorios.

“Hemos decidido extender hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y oncohematología, tanto de la red pública como privada. Lo hacemos porque los virus respiratorios siguen circulando con fuerza y más de la mitad de las muestras analizadas están dando positivo a estos virus”, explicó la autoridad.

Junto con esto, la autoridad sanitaria también apuntó a que esto corresponde a una medida de cuidado, especialmente, para quienes están en tratamiento médico y para nuestros grupos más vulnerables, como los niños y las personas mayores de 60 años.

“En estos espacios necesitamos reducir las posibilidades de contagio y proteger tanto a los pacientes como a los equipos de salud”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Salud se reiteró que la prevención de los contagios sigue siendo fundamental durante este periodo de alta circulación viral. En este sentido, se recomienda mantener el uso de mascarilla en caso de tener síntomas respiratorios, ventilar los espacios, realizar un adecuado lavado de manos y evitar asistir a lugares de trabajo o estudio cuando se presentan síntomas respiratorios.