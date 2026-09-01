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    Nacional

    Ministro Arrau confirma que reforzaron protección policial de alcalde de San Bernardo tras nuevas amenazas de muerte

    El secretario de Estado señaló que el jefe comunal está siendo atendido en un centro asistencial luego de conocer las nuevas amenazas en su contra.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    “Él ya contaba con protección policial, eso se va a incrementar”, confirmó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la situación que afecta al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió nuevas amenazas de muerte.

    Las acciones de protección se decidieron luego de la revelación del plan de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, para atentar contra el jefe comunal. Flores estuvo prófugo de la justicia hasta la madrugada de este martes. El fiscal Marco Pastén, de la Fiscalía Regional Occidente, se habría reunido con el jefe comunal para advertirle de la grave amenaza detectada.

    Ante esto, el ministro de Seguridad fue consultado sobre la situación, donde recordó que el alcalde White ha sido amenazado anteriormente. “Todos estamos enterados de que él había sufrido amenaza; él ya contaba con protección policial, eso se va a incrementar”, aseveró el secretario de Estado.

    Ya se incrementó, de hecho, a raíz de esta nueva amenaza; son medidas que no vamos a comentar acá públicamente, y yo hablé ayer con él, recomendé que ciertamente hay que tomar resguardo cuando suceden estas cosas, las personas que tenemos algún grado de exposición”, planteó Arrau.

    Además, confirmó que el jefe comunal está siendo atendido en un centro asistencial luego de recibir la noticia. “Una situación complicada cuando el Estado y funcionarios públicos y autoridades son amenazados, pero acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, reiteró el ministro.

    El alcalde White, en tanto, comentó a Chilevisión que “es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo. La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino”.

    El hombre conocido como “Indio Juan” cometió una serie de delitos que, por decisión del tribunal, lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, el 25 de febrero de este año se fugó de la ex Penitenciaría de Santiago vestido de gendarme. Finalmente, durante la madrugada de este martes se logró su detención en la comuna de San Ramón, y será formalizado durante la jornada.

    Más sobre:Christopher WhiteSan BernardoMartín Arrau

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