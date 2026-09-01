SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast emprende vuelo a Magallanes e inicia su gira en medio de la controversia con Argentina por el Estrecho

    La visita, que se extenderá por dos días, contempla actividades como un gabinete regional, el mejoramiento de viviendas y la inspección de obras de la primera comisaría de Punta Arenas.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pasado el mediodía de este martes el Presidente José Antonio Kast comenzó su viaje a la región de Magallanes y la Antártica chilena en compañía de su comitiva.

    La visita, que contempla dos días de duración, se da en medio de la última polémica con Argetina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes que abrió un general trasandino hace unos días.

    Aunque el titular de Defensa de nuestro país, Fernando Barros, defendió que solo se trata de una “coincidencia”, ya que el Presidente tenía el objetivo de visitar todas las regiones de la nación.

    Asimismo, Barros aseguró que ya existe un texto listo para que el Presidente argentino, Javier Milei, firme la derogación del decreto relacionado con el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, el tema continúa generando revuelo, considerando que la llegada de Kast a la zona austral ocurre como antesala de su encuentro con su par argentino este jueves.

    La cita se desarrollará en el marco del Foro Madrid, que tendrá lugar en Chile, instancia en la que se espera que ambos mandatarios aborden la controversia en torno al Estrecho de Magallanes.

    Como sea, la visita de Kast a a la región de Magallanes y la Antártica chilena contempla una basta agenda.

    A eso de las 16.30 horas de Punta Arenas (zona que tiene una hora más que Santiago), el mandatario llegará a la losa del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Base Aérea Chabunco, Punta Arenas.

    Luego cerca de las 18.00 horas encabezará el gabinete regional en Punta Arenas, actividad con la que cerrará esta jornada.

    Ya mañana a primera hora -08.00 horas en Punta Arenas y 07.00 en Santiago- participará en una actividad de mejoramiento de viviendas y barrios, en la junta de vecinos Juan Pablo II.

    Luego se trasladará hasta la Base Aeronaval de Punta Arenas, para posteriormente visitar la Fragata Prat.

    Hecho eso, hará una visita inspectiva a las obras de la primera comisaría de Punta Arenas.

    Con ello pondrá punto final a su periplo y emprenderá su retorno a Santiago. Se espera que a eso de las 18.15 aterrice en la capital.

    Más sobre:José Antonio KastMagallanesArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Tribunal decreta prisión preventiva para ocho imputados por operación Imperio Ámsterdam

    Paso Los Libertadores vuelve a cerrar para todo tipo de vehículos

    Trama bielorrusa: Fiscalía expande pesquisas ante sospecha de corrupción en otras causas tramitadas en la Tercera Sala

    El día después de revelación de plan para matar a White: casa de seguridad, desfile de autoridades y refuerzo de medidas

    Cambio de último minuto: Kast cerrará (y no abrirá) el Foro Madrid con discurso que apuesta a tener “tono republicano”

    Lo más leído

    1.
    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    2.
    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

    3.
    Sebastián Kraljevich deja su cargo en la OEA: la última jugada del estratega de la campaña de Boric

    Sebastián Kraljevich deja su cargo en la OEA: la última jugada del estratega de la campaña de Boric

    4.
    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    Kast dice que no le exigirá a Milei firmar la derogación del decreto “porque los tratados establecen la soberanía de Chile sobre Magallanes”

    5.
    Esta vez estuvieron los votos: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo

    Esta vez estuvieron los votos: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo

    6.
    El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

    El mensaje de Kast desde Magallanes y en antesala a cita con Milei: “Esta es una manera de hacer patria, de hacer soberanía”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    Tribunal decreta prisión preventiva para ocho imputados por operación Imperio Ámsterdam
    Chile

    Tribunal decreta prisión preventiva para ocho imputados por operación Imperio Ámsterdam

    Paso Los Libertadores vuelve a cerrar para todo tipo de vehículos

    Trama bielorrusa: Fiscalía expande pesquisas ante sospecha de corrupción en otras causas tramitadas en la Tercera Sala

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas
    Negocios

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Patio Comercial reporta mejoras en el desempeño operacional en medio de la incorporación de activos a su balance

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal
    Tendencias

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Operaban desde la cárcel: cae banda criminal que tenía a Kylian Mbappé entre sus objetivos
    El Deportivo

    Operaban desde la cárcel: cae banda criminal que tenía a Kylian Mbappé entre sus objetivos

    Vozinha encabeza la rebelión alba: el potente mensaje de apoyo del plantel de Colo Colo a Javier Correa

    Darío Osorio suma su primer entrenamiento junto al Crystal Palace

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales
    Cultura y entretención

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    Clásicos de la balada de los 90: Ariztía fija show de grandes éxitos en el Teatro Oriente

    Los músicos electrónicos Dandy Jack y Paula Schopf encabezan experiencia inmersiva en el CEP

    Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes
    Mundo

    Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes

    Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”

    Netanyahu asegura desde Gaza que Israel no se retirará: “Queda trabajo por hacer y lo culminaremos”

    Hablemos de amor: amar lejos de casa
    Paula

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe