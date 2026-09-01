Kast emprende vuelo a Magallanes e inicia su gira en medio de la controversia con Argentina por el Estrecho

Pasado el mediodía de este martes el Presidente José Antonio Kast comenzó su viaje a la región de Magallanes y la Antártica chilena en compañía de su comitiva.

La visita, que contempla dos días de duración, se da en medio de la última polémica con Argetina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes que abrió un general trasandino hace unos días.

Aunque el titular de Defensa de nuestro país, Fernando Barros, defendió que solo se trata de una “coincidencia”, ya que el Presidente tenía el objetivo de visitar todas las regiones de la nación.

Asimismo, Barros aseguró que ya existe un texto listo para que el Presidente argentino, Javier Milei, firme la derogación del decreto relacionado con el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, el tema continúa generando revuelo, considerando que la llegada de Kast a la zona austral ocurre como antesala de su encuentro con su par argentino este jueves.

La cita se desarrollará en el marco del Foro Madrid, que tendrá lugar en Chile, instancia en la que se espera que ambos mandatarios aborden la controversia en torno al Estrecho de Magallanes.

Como sea, la visita de Kast a a la región de Magallanes y la Antártica chilena contempla una basta agenda.

A eso de las 16.30 horas de Punta Arenas (zona que tiene una hora más que Santiago), el mandatario llegará a la losa del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Base Aérea Chabunco, Punta Arenas.

Luego cerca de las 18.00 horas encabezará el gabinete regional en Punta Arenas, actividad con la que cerrará esta jornada.

Ya mañana a primera hora -08.00 horas en Punta Arenas y 07.00 en Santiago- participará en una actividad de mejoramiento de viviendas y barrios, en la junta de vecinos Juan Pablo II.

Luego se trasladará hasta la Base Aeronaval de Punta Arenas, para posteriormente visitar la Fragata Prat.

Hecho eso, hará una visita inspectiva a las obras de la primera comisaría de Punta Arenas.

Con ello pondrá punto final a su periplo y emprenderá su retorno a Santiago. Se espera que a eso de las 18.15 aterrice en la capital.