Comienzan pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: estos son los montos de 2026. Foto referencial de archivo

El inicio de septiembre también marca el comienzo de la entrega del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, dirigido a los pensionados del país.

Se trata de un depósito que se facilita de forma automática junto a la pensión de este mes, sin necesidad de realizar trámites o postulaciones.

Monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Las personas pensionadas reciben un Aguinaldo de Fiestas Patrias de $25.280 , junto a su depósito de septiembre.

Además, al monto se suman $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica el Instituto de Previsión Social (IPS).

Pueden recibir el aguinaldo las personas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Pensionados del Instituto de Previsión Social, incluidas las personas con PGU y Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

Pensionados de Dipreca y Capredena.

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo.

Personas que reciben Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa (Ley N° 21.419).

Pensionados del Sistema de AFP, solo si reciben, además, el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o Garantía Estatal.

Ante la entrega del tradicional aporte la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón Otero, explicó que “el beneficio es automático, no tienen que solicitarlo. Simplemente se les va a entregar en su CuentaRUT o de forma presencial, junto con la pensión que reciben todos los meses”.

Respecto a la fecha de entrega, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, indicó que “el aguinaldo está planificado para pagarse antes del 18 de septiembre para que las personas tengan su dinero a tiempo”.

Las autoridades también realizaron un llamado al autocuidado a las personas pensionadas, con el objetivo de evitar posibles fraudes, por lo que se indica tener precaución con el ingreso a sitios web no oficiales u otras formas de contacto.

En la situación de requerir información sobre el pago del aguinaldo se dispone de la plataformas ips.gob.cl, chileatiende.cl, el call center 101 o el número 600 440 0040 y las redes sociales de ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, además de la atención presencial en sucursales de todo el país.