Los bombásticos fichajes que deja el último día del mercado de pases en Europa

Este martes es un día clave en el mercado europeo. Durante esta jornada se desarrolla el último día en el que los clubes tienen la oportunidad de reforzarse da cara a sus respectivas competencias.

Dentro de los movimientos que destacan está la compra de Enzo Fernández por parte del Manchester City. El volante que estuvo defendiendo a Argentina en el último Mundial, se pondrá otra vez bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Según han informado desde Inglaterra, el mediocampista está a la espera de la autorización de los exámenes médicos para firmar por los ciudadanos por 140 millones de euros, una de las transferencias más caras.

Este traspaso comenzó a evidenciarse el pasado fin de semana cuando el actual técnico del Chelsea, Xabi Alonso, lo dejó fuera de la convocatoria.

“Veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy y cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que estar al tanto de lo que se va a desarrollar”, señaló el técnico español tras el encuentro.

Cabe señalar que en el estreno de la Premier League, Fernández fue abucheado por la hinchada Blue durante el duelo contra Fulham, en especial por los hechos que marcaron las semifinales contra Inglaterra en Norteamérica 2026.

Otro movimiento destacado es la llegada del brasileño Gabriel Jesús al Barcelona. El delantero llega proveniente desde la Premier League a cambio de 11 millones de dólares con un contrato por tres temporadas que lo unirá con los culés hasta el 30 de junio de 2029.

Esto se da como una medida para reforzar el ataque del cuadro español tras el fallido traspaso de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid.

Si bien el rendimiento del ariete se vio disminuida en sus últimos pasos por Manchester City y Arsenal por las lesiones, fue el propio jugador el que señaló que ya se encuentra en forma.

“Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente”, comentó durante su presentación oficial.

En España, el Betis de Manuel Pellegrini también se encuentra liderando negociaciones para poder quedarse con Dani Ceballos. El volante se desvinculó del Real Madrid hace casi dos meses y espera una chance de volver al elenco verdiblanco.

A su vez, el Aston Villa cerró el fichaje del delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del PSG por 55 millones de euros.

El futbolista de 18 años, disputó 42 encuentros en la pasada temporada con los parisinos, marcando cuatro goles y entregando la misma cantidad de asistencias.

Darío Osorio, a la espera

El mercado también podría traer novedades con Darío Osorio. El jugador del Midtjylland no se presentó a los entrenamientos de su equipo durante la mañana, lo que podría indicar una eventual salida.

Según informa El Deportivo, hay al menos cuatro equipos de la Premier League de Inglaterra que buscan contar con sus servicios.

En Inglaterra aseguran que Crystal Palace está a detalles de cerrar el traspaso del chileno. Según Daily Mail, la operación involucraría el pago de US$ 32,4 millones por quedarse por el jugador de 22 años. Otros interesados son Leeds United, Everton, Liverpool y Newcastle United.