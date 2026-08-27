SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    El presidente de la AFA vuelve a mostrar su influencia en la FIFA, que acoge el acomodo para evitar que los castigos lleguen a los torneos oficiales.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    CLAUDIO TAPIA GIANNI INFANITNO

    Chiqui Tapia se sale con la suya. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino vuelve a demostrar el poderío que tiene en el balompié internacional y la influencia que ejerce sobre la FIFA. Ahora, para conseguir una interpretación tan especial como conveniente para los castigos que sus jugadores recibieron después de los excesos que cometieron durante el Mundial. Puntalmente, después de la final ante España.

    El mazazo parecía contundente. “Por los incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro final del certamen fueron suspendidos a) el Director Técnico Alterno Roberto Fabián Ayala con 3 partidos sumado a una multa de U$S 30.000 y b) los futbolistas Thiago Almada 1 partido (multa de U$S 30.000), Nahuel Molina 7 partidos (multa de U$S 90.000) y Leandro Paredes 10 partidos (multa de U$S 90.000)”, comunicó la AFA.

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    Aunque, inicialmente, hasta en Zúrich advertían que no se permitiría que las sanciones se cumplieran en amistosos de poca monta, lo concreto es que Tapia y los suyos encontraron la forma de convencer a la entidad que encabeza Gianni Infantino.

    La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”, introduce un comunicado oficial publicado por la entidad rectora del fútbol transandino.

    Leandro Paredes, protagonista de los incidentes en la final. (Foto: @bocajrsoficial)

    El mismo instrumento reluce que la gestión resultó exitosa. “En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”, sostiene.

    Pese a la acomodaticia resolución, la AFA anuncia apelación a los castigos. “Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”, concluye la referencia. 

    La explicación

    En la entidad afincada en Zúrich remiten al reglamento. “Si un equipo representativo es anfitrión de una competición final y, por consiguiente, no está obligado a participar en partidos de clasificación para llegar a la competición final de este torneo, y su próximo partido oficial es en esa competición final, cualquier suspensión de partido se trasladará al próximo partido amistoso del equipo representativo”, consigna la norma que esgrimen.

    Argentina, junto con Uruguay y Paraguay, albergará la fecha inaugural del Mundial de 2030, que continuará en España, Portugal y Marruecos.

    Más sobre:Chiqui TapiaClaudio TapiaAFAFIFALeandro ParedesNahuel MolinaThiago AlmadaRoberto AyalaEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    May Chomali toma el micrófono y llega a Spotify: ministra debuta como conductora de un podcast de salud

    Ojos de la llave: las críticas de Dávalos Bachelet contra Kast Adriasola y la sorpresa del Presidente a Ossandón

    La Moneda pone fichas en Comisión de Constitución del Senado para encauzar agenda de seguridad

    Iba a ser una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    Lo más leído

    1.
    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    2.
    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    3.
    El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

    El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

    4.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    5.
    La UC mueve sus piezas: los candidatos que asoman en Cruzados para reemplazar a José María Buljubasich

    La UC mueve sus piezas: los candidatos que asoman en Cruzados para reemplazar a José María Buljubasich

    6.
    Gary Medel cumple 20 años de carrera: entre una particular deuda en clubes y la interrogante sobre su renovación en la UC

    Gary Medel cumple 20 años de carrera: entre una particular deuda en clubes y la interrogante sobre su renovación en la UC

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    El diseño de La Moneda para el 4-S
    Chile

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    La Moneda pone fichas en Comisión de Constitución del Senado para encauzar agenda de seguridad

    Iba a ser una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer
    Negocios

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer

    Ministro Quiroz: “No hay ninguna necesidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía”

    Fed de EEUU. aprueba reorganización de estructura societaria de BCI

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City
    Tendencias

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”
    El Deportivo

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”

    El optimismo de la Roja cestera pese a la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”

    Los motivos detrás del viaje exprés de Vozinha a Mendoza tras su debut en Colo Colo

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    El Kremlin afirma que las negociaciones con Ucrania están paradas: “No hay ideas nuevas”

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular