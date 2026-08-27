Chiqui Tapia se sale con la suya. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino vuelve a demostrar el poderío que tiene en el balompié internacional y la influencia que ejerce sobre la FIFA. Ahora, para conseguir una interpretación tan especial como conveniente para los castigos que sus jugadores recibieron después de los excesos que cometieron durante el Mundial. Puntalmente, después de la final ante España.

El mazazo parecía contundente. “Por los incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro final del certamen fueron suspendidos a) el Director Técnico Alterno Roberto Fabián Ayala con 3 partidos sumado a una multa de U$S 30.000 y b) los futbolistas Thiago Almada 1 partido (multa de U$S 30.000), Nahuel Molina 7 partidos (multa de U$S 90.000) y Leandro Paredes 10 partidos (multa de U$S 90.000)”, comunicó la AFA.

Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

Aunque, inicialmente, hasta en Zúrich advertían que no se permitiría que las sanciones se cumplieran en amistosos de poca monta, lo concreto es que Tapia y los suyos encontraron la forma de convencer a la entidad que encabeza Gianni Infantino.

“La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”, introduce un comunicado oficial publicado por la entidad rectora del fútbol transandino.

Leandro Paredes, protagonista de los incidentes en la final. (Foto: @bocajrsoficial)

El mismo instrumento reluce que la gestión resultó exitosa. “En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”, sostiene.

Pese a la acomodaticia resolución, la AFA anuncia apelación a los castigos. “Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”, concluye la referencia.

La explicación

En la entidad afincada en Zúrich remiten al reglamento. “Si un equipo representativo es anfitrión de una competición final y, por consiguiente, no está obligado a participar en partidos de clasificación para llegar a la competición final de este torneo, y su próximo partido oficial es en esa competición final, cualquier suspensión de partido se trasladará al próximo partido amistoso del equipo representativo”, consigna la norma que esgrimen.

Argentina, junto con Uruguay y Paraguay, albergará la fecha inaugural del Mundial de 2030, que continuará en España, Portugal y Marruecos.