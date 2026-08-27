SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La pugna que se generó en los centros de estudios de la oposición en la estrategia para enfrentar a Kast

    El jueves pasado, una discusión entre Ominami y Ruz develó una fractura entre el foco que debe tener la red de entidades de pensamiento de izquierda y centroizquierda. "Nos distrajimos del objetivo central sobre esta evaluación necesaria", dice el representante de la organización ligada al PL.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, recibe al Presidente Electo Jose Antonio Kast; en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El jueves de la semana pasada, el ambiente se cortaba con un cuchillo en las oficinas de la fundación Chile 21. Allí se juntaron los centros de estudios de la oposición y esa jornada el dueño de casa, exministro Carlos Ominami (PS), y el representante de la entidad ligada a la Democracia Cristiana, Luis Ruz, se enfrascaron en una tensa discusión.

    El origen de la discusión fue un aspecto menor, que terminó por encender los ánimos: Ruz, presidente de Centro Democracia y Comunidad (CDC), pidió la palabra, pero Ominami le planteó que ya había hablado. Ahí la situación escaló, al punto de que Ruz se levantó y abandonó la reunión. Ambos hablaron posteriormente para calmar los ánimos.

    El momento fue considerado como la gota que rebasó el vaso de una división que se ha transparentado en el sector, respecto de un tema más de fondo en la discusión política de la oposición: cuánto dedicarse a evaluar las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuando, consideran los más críticos, aún no se ha hecho un análisis más acabado sobre los factores de la dura derrota en la última elección presidencial y la administración del expresidente Gabriel Boric.

    Por un lado, los centros de pensamiento ligados al Frente Amplio, Rumbo Colectivo y Nodo XXI; al Partido Comunista, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), y al Partido Socialista, como Igualdad y la entidad que fundó la expresidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, son apuntados por estar en favor de centrarse en una evaluación más crítica de Kast.

    Quienes los acusan usan como ejemplo un seminario organizado para este jueves, donde figuras como el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, y otros representantes de la oposición, analizarán la agendad de seguridad pública de Kast.

    En el bando del frente están los centros ligados al PPD, Fundación Por la Democracia; del Partido Liberal, Fábrica; a la DC, Centro Democracia y Comunidad, y, además, la Fundación Socialdemócrata.

    La discusión es tal que, este jueves, Ruz envió al grupo de WhatsApp que comparten los representantes de los centros de pensamiento del sector una carta, donde afirma que “o de fondo tiene que ver con la preocupación acerca del propósito de esta red. Estimo que se ha desdibujado. Esta red nació de la necesidad de pensar las razones de un duro resultado presidencial, que trajo consigo un gobierno de extrema derecha”.

    Luego, agregó: “Postergar este debate por la urgencia de la coyuntura tiene un costo que, tarde o temprano, pasa la cuenta. Y el espacio de los centros de estudio debería ser el más propicio para aquello”.

    En la misma línea, Nicolás Freire, de Fábrica, acusó que “uno de los primeros desafíos era hacer un diagnóstico con las causas de la derrota, para, a partir de ello, pensar en elementos que pueden existir en común para ofrecer a los distintos partidos. Dentro de la red este objetivo se anduvo perdiendo con la coyuntura. Nos distrajimos del objetivo central sobre esta evaluación necesaria”.

    Nicolás Freire, cientista político.

    Por el lado de Chile 21, su representante Carlos Ominami advirtió que se pueden llevar concretar las dos apuestas desde la red de centros de la oposición: tanto analizar la derrota presidencial como apuntar a Kast.

    11 -05-2026 CARLOS OMINAMI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Efectivamente hay una discusión en la red, que tiene que ver con dos cosas. Uno, las normas de funcionamiento, se requiere una coordinación que sea más expedita y para eso estamos en la discusión de un protocolo. También hay otra discusión y yo soy partidario de trabajar en las dos líneas: las reflexiones sobre el gobierno de Kat y hacernos la pregunta de qué hicimos mal”, planteó el exministro de Economía, quien espera que en una próxima reunión se pueda dar por superada la polémica.

    La opinión de Ruz y Freire es contrastada por los centros de estudios ligados al FA, PC y PS. Desde el frenteamplismo advierten que ellos pasaron por una etapa de congreso donde se hizo un crudo balance del gobierno de Boric, mientras que los comunistas dicen que en octubre recién comenzarán su proceso de “conferencia” partidaria, donde esperan cerrar esa discusión.

    Desde Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero planteó que “el rol de los centros de pensamiento es aportar evidencia, estudios y análisis que permitan comprender los cambios que está viviendo la sociedad y abrir una conversación estratégica sobre el futuro del progresismo y la izquierda en Chile”.

    “No nos corresponde definir la estrategia de los partidos políticos, sino contribuir a generar espacios de reflexión y encuentro entre actores diversos. La construcción de una mirada común no es un ejercicio de corto plazo: requiere diálogo sostenido, debate riguroso y la capacidad de transformar diagnósticos distintos en acuerdos sobre los grandes desafíos que enfrenta el país”, agregó al respecto el representante de la fundación que creó Bachelet.

    11/12/2025 - FERNANDO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Por otro lado, desde el ICAL, Fernando Carmona sostuvo que las dos ideas en disputa “van más o menos unidas. Si no sabemos en qué nos equivocamos difícilmente vamos a saber cómo revertir la situación en el marco de las críticas a este gobierno.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCentros de estudioCentros de pensamiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos

    Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón

    Noboa informa que José Serrano fue deportado a Ecuador por EE.UU.: exministro está acusado por muerte de político

    EE.UU. intercepta y hunde embarcación que reabastecía de combustible a “narcoterroristas”

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    2.
    Ojos de la llave: las críticas de Dávalos Bachelet contra Kast Adriasola y la sorpresa del Presidente a Ossandón

    Ojos de la llave: las críticas de Dávalos Bachelet contra Kast Adriasola y la sorpresa del Presidente a Ossandón

    3.
    Bachelet concreta diálogo con Sheinbaum en complicado momento de su candidatura a la ONU

    Bachelet concreta diálogo con Sheinbaum en complicado momento de su candidatura a la ONU

    4.
    Kast sube el tono por su apuesta en seguridad y apunta que la reforma constitucional puede ser “modificada y mejorada”

    Kast sube el tono por su apuesta en seguridad y apunta que la reforma constitucional puede ser “modificada y mejorada”

    5.
    Presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

    Presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

    6.
    Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

    Sheinbaum ahora deja en suspenso cita con Bachelet por carrera a la ONU: “No estoy segura si la voy a poder recibir”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos
    Chile

    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos

    Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón

    Detenidos por colocación de artefacto explosivo simulado en casa de Fernando Villegas quedan con cautelares de menor intensidad

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones
    Negocios

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?
    Tendencias

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso
    El Deportivo

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Noboa informa que José Serrano fue deportado a Ecuador por EE.UU.: exministro está acusado por muerte de político

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”