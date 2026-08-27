Inundaciones en Nepal y China: Minrel monitorea situación de chilenos en la zona

La administración del Presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias ante las cientos de muertes registradas en graves inundaciones que tuvieron lugar este miércoles en la frontera entre Nepal y China.

Según la policía de Nepal, al menos 359 personas murieron y más de 1.300 están desaparecidas, entre ellas decenas de extranjeros y peregrinos, por un torrente de agua y lodo de varios pisos de altura generado tras el colapso de un glaciar.

“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Nepal y de la República Popular China por las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza entre ambos países, que han provocado un elevado número de víctimas fatales, personas desaparecidas, heridos e importantes daños materiales”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Chile expresó además “sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas” y manifestó “sus deseos de que las labores de búsqueda y rescate permitan localizar prontamente a las personas desaparecidas, así como de una pronta recuperación de quienes resultaron heridos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través de su Embajada en India, se encuentra monitoreando la situación de chilenos en la zona.