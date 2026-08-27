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    Inundaciones en Nepal y China: Minrel monitorea situación de chilenos en la zona

    El Ministerio de Relaciones Exteriores está monitoreando a través de su Embajada en India.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
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    La administración del Presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias ante las cientos de muertes registradas en graves inundaciones que tuvieron lugar este miércoles en la frontera entre Nepal y China.

    Según la policía de Nepal, al menos 359 personas murieron y más de 1.300 están desaparecidas, entre ellas decenas de extranjeros y peregrinos, por un torrente de agua y lodo de varios pisos de altura generado tras el colapso de un glaciar.

    “El Gobierno de Chile expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Nepal y de la República Popular China por las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza entre ambos países, que han provocado un elevado número de víctimas fatales, personas desaparecidas, heridos e importantes daños materiales”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

    Chile expresó además “sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas” y manifestó “sus deseos de que las labores de búsqueda y rescate permitan localizar prontamente a las personas desaparecidas, así como de una pronta recuperación de quienes resultaron heridos”.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través de su Embajada en India, se encuentra monitoreando la situación de chilenos en la zona.

    Más sobre:NepalChinaInundacionesRR.EE.Cancillería

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