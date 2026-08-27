Lucas Assadi revela por qué decidió dejar la U para fichar por el AIK de Suecia

Tuvo que pasar casi una semana para que Lucas Assadi fuera presentado en su nuevo equipo: el AIK de Suecia. El jugador viajó el pasado sábado 22 de agosto a Europa, pero solo este jueves 27 posó con la camiseta de la escuadra de Estocolmo.

“Estoy ansioso por conocer a mis compañeros de equipo, comenzar a entrenar con ellos y dar todo por el club”, aseguró el extremo en las redes sociales de los roedores. Y luego reveló el motivo para aceptar la oferta. “Cuando me enteré del interés, y después de hablar con el entrenador en jefe del club, José Riveiro, y el resto del personal de liderazgo, estaba absolutamente seguro de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística”, detalló.

Y el jefe de reclutamiento de la entidad, Miika Takkula, intervino para explicar las razones que tuvieron para quedarse con el pase del oriundo de Puente Alto. “Lucas es un jugador técnicamente hábil e inteligente que puede jugar tanto de forma centralizada como al límite en una variedad de roles. Sus datos de rendimiento fueron muy convincentes”, enfatizó.

Luego agregó que Assadi “es un jugador que siempre se esfuerza por llevar el ataque a través de su rendimiento de pelota, pases y sus carreras, lo que encajará perfectamente para nuestra forma de jugar. Creo que AIK y Allsvenskan pueden ofrecerle un excelente entorno para dar el siguiente paso en su desarrollo como jugador mientras ayudan al equipo a lograr el éxito”

Assadi usará el dorsal 10 en el AIK. Foto: @AIKfotboll.

Palabras de despedida

Luego de posar con su nueva camiseta y confirmar que usará el ‘10′ en la espalda, Lucas Assadi utilizó sus redes sociales para despedirse de la U y de la gente que gira en torno al equipo estudiantil. “En 2011 llegué a este hermoso club con una gran ilusión y un sueño: convertirme algún día en jugador profesional. Después de tantos años de esfuerzo, sacrificios y aprendizajes, en 2021 pude cumplir ese sueño y hacerlo vistiendo esta camiseta que tanto significa para mí”, comenzó su misiva en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, sostuvo que “hoy me toca despedir una etapa que marcó mi vida y que siempre voy a llevar en el corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las grandes personas que se cruzaron en mi camino: compañeros, entrenadores, trabajadores del club y todos quienes, de una u otra manera, fueron parte de este largo recorrido”.

“Me llevo recuerdos, amistades y momentos que voy a guardar para siempre. Cada experiencia me ayudó a crecer, tanto dentro como fuera de la cancha. También quiero agradecer especialmente a los hinchas, que desde el minuto uno me entregaron un cariño incondicional y me hicieron sentir parte de esta familia. Gracias por acompañarme, apoyarme y estar siempre”, prosiguió.

Y concluyó que “me voy con el corazón lleno, con una enorme gratitud y deseándoles siempre lo mejor. Fue un orgullo vestir esta camiseta y representar estos colores durante estos maravillosos 15 años.Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”. El chileno puede debutar en el Viejo Continente, cuando el AIK reciba al Hammarby por el torneo de Primera División de Suecia.

Las primeras declaraciones de Lucas Assadi en el AIK: