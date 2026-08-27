Macarena Santelices (REP): “Matthei llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas”

De momento, son diez los recintos hospitalarios que la diputada Macarena Santelices ha visitado como parte de una gira de fiscalización que, como integrante de la comisión de Salud de la Cámara, se propuso realizar. De ella saca dos conclusiones: que “la ministra de Salud ha realizado un trabajo ejemplar” y que no es momento de entrar en disputas dentro del oficialismo.

La diputada del Partido Republicano insta a evitar discusiones innecesarias y advierte que retirar la reforma de seguridad, como algunos en Chile Vamos han propuesto, “es volver a foja cero”. También hace un llamado de atención a Evelyn Matthei, quien ha endurecido sus cuestionamientos al gobierno.

Se propuso recorrer el país para realizar una fiscalización hospitalaria. ¿Con qué situación se ha encontrado?

Con que existen recintos hospitalarios que trabajan con equipos súper cohesionados, que han incluso reducido las deudas de arrastre. Venimos recién saliendo del Instituto de Neurocirugía, que va a pasar a ser uno de los pocos hospitales en Chile que no va a tener deuda de arrastre. Por otra parte, el ausentismo laboral, ellos están con cifras muy positivas: menos de la mitad del promedio. Se necesita con urgencia una eficiencia del sistema, pero también el poder premiar los buenos ejemplos.

¿El gobierno ha cumplido sus expectativas en lo que respecta a salud?

La ministra de Salud ha realizado un trabajo ejemplar. La incorporación de las patologías de cáncer al GES es histórica, porque es uno de los dolores más profundos que tienen los chilenos. Gracias a solo seis meses de gobierno el cáncer pasa a ser esperanza para los chilenos. Eso es en lo que tenemos que centrarnos.

Foto: Andres Perez Andres Perez

El gobierno ha tenido logros concretos en salud, pero muchas veces no son destacados porque hay temas de contingencia que distraen la agenda. ¿Ve necesario un vocero?

Más que un vocero, lo que hay que llamar es a todos los líderes del conglomerado a tener una crítica constructiva. La excandidata Matthei no ha dado vuelta a la página y llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas. Todas esas críticas que nacen desde la herida lo único que harán es volver a entregarle nuestro país a un gobierno de extrema izquierda, para que logren destruirlo por completo. Eso es lo que no podemos permitir.

¿Cómo se explica lo que está pasando con Matthei? Uno puede comparar su conducta a la de Daniel Jadue: perdió y se dedicó a criticar al que se supone que era su gobierno por cuatro años.

Esa es la mezquindad de la política, cuando las causas son personales y no para el país. Los cargos pasan, pero la huella es la que queda, el cambio de vida, el saber que una familia tiene mejor vivir. Ese debería ser el objetivo de todos quienes están en el servicio público y no el personalismo.

¿Falta que en Chile empiecen a hablar del gobierno en primera persona?

El llamado a los distintos sectores del conglomerado es a que se olviden de los titulares, porque los titulares pasan, pero los chilenos se sienten decepcionados. El llamado es a no darle la espalda a quienes representamos.

En el pasado hubo diferencias de forma al interior del oficialismo, pero hoy hay una de fondo, con respecto a la reforma constitucional en seguridad. Algunos en Chile Vamos incluso piden que se retire. ¿Cómo se toma esa solicitud?

Retirar la reforma es volver a foja cero. Tenemos que construir, discutir los puntos que pueden ser críticos, mejorarlo. Pero hoy los vecinos de mi distrito, que es donde están los sectores más complejos de la Región Metropolitana, están absolutamente presos en sus hogares por el narcotráfico que se tomó los barrios. Lo único que merece nuestro país es que nos sentemos a conversar, a poder destrabar los puntos críticos, que pueden ser a lo mejor perfectibles, pero avanzar de una vez por todas.

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¿Hablar de retirar la reforma es deslealtad?

La crítica destructiva no lleva a nada. El que esté en cualquier sector político que quiera soluciones reales y que diga que hay que retirar la reforma de seguridad, le da una bofetada a nuestros vecinos que claman por volver a tener seguridad.

¿Su llamado es a insistir con la reforma constitucional?

No insistir, sino que a construir y hacer un proyecto perfectible que pueda dar solución real y terminar con la soberanía que hoy día tiene el narcotráfico en los distintos barrios de nuestro país.

En Chile Vamos, y algunos académicos también, argumentan que una reforma constitucional en materia de seguridad, en los términos que plantea el gobierno, pone en riesgo libertades y es riesgosa si llega a las manos equivocadas. ¿Ve necesaria una corrección en ese sentido?

¿Qué más coarta la libertad que estar preso en tus barrios? El no poder salir a las 18:00 horas a la calle porque sabes que te va a llegar un balazo. El que tus hijos de 13 años los estén ocupando como soldados porque no tienen consecuencias penales. La situación es crítica, alarmante y urgente. Insistir en una discusión innecesaria es absolutamente mezquino.

En su última entrevista, en Radio Infinita, el Presidente Kast no se cerró a avanzar hacia una coalición política, dijo que es algo que verán los partidos una vez que se acercan las elecciones. ¿Ve necesario avanzar hacia allá?

Todo lo que permita avanzar en medidas que nos permitan combatir a las organizaciones criminales del siglo XXI es necesario. Si para eso el Presidente estima que es necesario una coalición, hay que avanzar en eso. Lo cierto es que no podemos permitir normalizar el narcotráfico, porque hoy tiene más autoridad que el Estado en los barrios.

¿Es una buena idea que el Presidente asista al foro de Madrid? Ha levantado muchos reparos en Evópoli y Chile Vamos.

No veo dónde pueda estar la crítica. Yo creo que se está tratando de instalar otra polémica innecesaria.