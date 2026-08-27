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    Política

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    La defensa de la legisladora hace un llamado a la Defensoría de la Niñez por incautación de artículos personales a una menor de edad.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Dedvi Missene

    Como admisible fue declarado por la Corte de Apelaciones el recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (RN), que busca limitar el acceso de la Fiscalía a los artículos incautados en el marco de la investigación en contra de la legisladora.

    Además, el tribunal de alzada dispuso que debe informar de la decisión a los jueces del Juzgado de Garantía de Valparaíso en un plazo de 24 horas.

    Según el abogado de la parlamentaria, Luis Masferrer, el recurso de amparo busca poner “límites a la indiscriminada persecución penal, respecto de la cual está siendo víctima mi representada. La ley exige que las diligencias sean pertinentes al esclarecimiento de hechos determinados y que toda medida que restrinja derechos fundamentales cuente con autorización judicial previa”.

    Añadió que “la Fiscalía pretende acceder y revisar la totalidad de la información incautada, incluyendo una libreta personal perteneciente a una niña menor de edad que no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados. Sería interesante conocer la opinión del Defensor de la Niñez en este sentido. Estoy convencido que estará de acuerdo conmigo que debe haber una especial preocupación en este punto”.

    El recurso de amparo solicitaba principalmente que el tribunal defina y determine límites concretos respecto de las fechas, materias y personas que pueden ser objeto de revisión, con especial mención de que se excluya la libreta de la hija, menor de edad, de Flores.

    “La privacidad y los datos personales de niños, niñas y adolescentes tienen una protección reforzada: no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”, agregó Masferrer, quien aseguró que “una investigación penal no puede transformarse en una búsqueda general e ilimitada sobre la vida privada de una familia”.

    Más sobre:Camila FloresCorte de Apelaciones

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