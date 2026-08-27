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    Presidente Kast resalta la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales

    “Es una tremenda oportunidad que tenemos ahí y tenemos que ver cómo la aprovechamos y deja atrás esos discursos de que Chile es solo extractivista”, dijo el Presidente Kast en el contexto del alto precio que registran los minerales.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente José Antonio Kast resaltó la agenda para avanzar con los proyectos de inversión, especialmente de la minería, y la necesidad de aprovechar los altos precios que registran los minerales, especialmente el cobre -la principal exportación de Chile-.

    “El precio que hoy día tienen los minerales es increíble, en cobre, litio, oro, plata y hierro (...) Es una tremenda oportunidad que tenemos ahí y tenemos que ver cómo la aprovechamos y deja atrás esos discursos de que Chile es solo extractivista”, dijo el mandatario en un evento de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

    En esa línea, el presidente Kast resaltó la necesidad de usar más “tecnología” en el rubro y “más capital humano”.

    El mandatario también comentó que Chile puede exportar conocimiento minero y ofrecer la infraestructura portuaria a los países vecinos para exportar minerales.

    El precio del cobre, que alcanzó máximos históricos la semana pasada —durante el último tiempo—, se ha impulsado por motivo de su demanda para actividades como la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) junto con los centros de datos.

    En ese contexto, el mandatario comentó que “tenemos el agua, tenemos los minerales, tenemos infraestructura y tenemos un país maravilloso que se ha ido ordenando y enfocando en las cosas que son importantes”.

    De esta forma, el presidente Kast resaltó la necesidad de acelerar la implementación de la “Estrategia Nacional de Desalinización” promulgada este año y valoró los efectos que proyecta en la tramitación de los proyectos de inversión por la puesta en marcha de la megarreforma.

    “Va a reducir la tramitación de todos los proyectos entre un 30% y en algunos casos hasta un 70% de los tiempos que se tomaba”, comentó.

    El ministro también resaltó las veces que ha sesionado el Comité de Ministros durante este año. “Ya ha sesionado once veces y el lunes se sesiona por duodécima vez”, dijo.

    El Presidente también destacó que el Ejecutivo no optó por la privatización de Codelco, un debate que nació tras los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

    “Para nosotros Codelco sí es una empresa importante, pero hay que ordenar la casa como en todas partes. Estamos ordenando la casa en las distintas áreas, porque esto no es responsabilidad de un gobierno (...) Es una responsabilidad que se viene alargando desde mucho tiempo y nosotros queremos enfrentarlo. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Van a haber situaciones complejas que nos van a incomodar amuchos? Sí“, comentó.

    Más sobre:EconomíaMineríaJosé Antonio KastCobre

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