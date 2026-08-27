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    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    La instancia fue liderada por la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda y contó con la participación de autoridades de distintas carteras.

     

    La primera sesión del Consejo de Ministros de la Información Territorial concluyó con la aprobación unánime de tres acuerdos que buscan fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos y establecer criterios comunes para la gestión de información sobre el territorio.

    La instancia, liderada por la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, se realizó este miércoles en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda y contó con la participación de autoridades de distintas carteras, entre ellas los ministros de Salud, May Chomali; Agricultura, Jaime Campos; Defensa, Fernando Barros y Educación, María Paz Arzola, además del subsecretario de Vivienda y representantes de otros organismos vinculados al trabajo territorial del Estado.

    El primer acuerdo correspondió al reconocimiento formal del liderazgo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en la cartografía digital de la División Político-Administrativa del país. Con ello, se busca avanzar hacia una referencia común y oficial para que los organismos estatales trabajen con información consistente respecto de regiones, provincias y comunas.

    El segundo punto aprobado fue la ratificación del Plan de Acción de la Política de Gestión de Información Territorial, instrumento que contempla 30 acciones y establece 10 medidas prioritarias para una primera etapa de implementación. Estas iniciativas apuntan a fortalecer la disponibilidad y calidad de los datos, la coordinación entre instituciones y las herramientas necesarias para mejorar la toma de decisiones.

    Finalmente, el Consejo aprobó un nuevo modelo de gobernanza para el trabajo técnico entre ministerios e instituciones públicas, con el objetivo de coordinar capacidades, detectar brechas y establecer prioridades comunes en materia de información territorial.

    Los tres acuerdos fueron aprobados por unanimidad y constituyen los primeros avances concretos del Consejo en la implementación de la Política de Gestión de Información Territorial-Geoespacial.

    Tras la sesión, la ministra Catalina Parot destacó la importancia de la instancia para avanzar hacia una mayor coordinación estatal. “Hoy realizamos la primera sesión del Consejo de Ministros de la Información Territorial, una instancia fundamental para avanzar hacia un Estado más coordinado y capaz de tomar mejores decisiones sobre nuestro territorio”, señaló.

    La secretaria de Estado también puso el foco en la necesidad de integrar información que actualmente se encuentra distribuida entre distintos organismos. “La información territorial está presente en prácticamente todas las decisiones del Estado, desde una obra pública o una política social hasta la respuesta ante una emergencia. El desafío es conectar información que hoy muchas veces está dispersa entre distintas instituciones y utilizarla de manera coordinada”, afirmó.

    Según explicaron desde el gobierno, los acuerdos buscan, entre otros objetivos, facilitar el intercambio de información bajo estándares comunes y avanzar en herramientas y plataformas que permitan visualizar e integrar datos provenientes de distintos organismos.

    Este trabajo también apunta a fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias, permitiendo identificar con mayor oportunidad zonas afectadas, infraestructura disponible y necesidades de la población.

    El Consejo se articula con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que coordina el trabajo de instituciones públicas para facilitar que la información territorial sea compartida y utilizada bajo criterios comunes.

    Más sobre:Consejo de Ministros de la Información TerritorialGobiernoBienes NacionalesMinistraCatalina Parot

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