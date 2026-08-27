La Higuera decreta duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales en un accidente de tránsito
El accidente ocurrió en la Cuesta Buenos Aires de la Ruta 5 Norte, donde un bus chocó de frente con un vehículo particular.
La comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo está de luto. La alcaldesa Uberlinda Aquea y el Concejo Municipal decretaron tres días de duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales.
Se trata de los trabajadores Rodrigo Garmendia y Catalina Contreras, quienes perdieron la vida el miércoles, en un trágico accidente de tránsito.
Desde el municipio expresaron que se encuentran “profundamente consternados ante esta irreparable pérdida que enluta a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda nuestra comunidad”.
El accidente ocurrió en la Cuesta Buenos Aires de la Ruta 5 Norte, donde un bus chocó de frente con un vehículo particular. Por este hecho otras dos personas quedaron heridas.
Durante las últimas horas diversos organismos han manifestado sus condolencias a las familias de las víctimas.
Rodrigo Garmendia, era kinesiólogo del Departamento Social del municipio, mientras que Catalina Contreras era abogada del área jurídica de la municipalidad.
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