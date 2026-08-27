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    La Higuera decreta duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales en un accidente de tránsito

    El accidente ocurrió en la Cuesta Buenos Aires de la Ruta 5 Norte, donde un bus chocó de frente con un vehículo particular.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Referencial/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo está de luto. La alcaldesa Uberlinda Aquea y el Concejo Municipal decretaron tres días de duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales.

    Se trata de los trabajadores Rodrigo Garmendia y Catalina Contreras, quienes perdieron la vida el miércoles, en un trágico accidente de tránsito.

    Desde el municipio expresaron que se encuentran “profundamente consternados ante esta irreparable pérdida que enluta a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda nuestra comunidad”.

    El accidente ocurrió en la Cuesta Buenos Aires de la Ruta 5 Norte, donde un bus chocó de frente con un vehículo particular. Por este hecho otras dos personas quedaron heridas.

    Durante las últimas horas diversos organismos han manifestado sus condolencias a las familias de las víctimas.

    Rodrigo Garmendia, era kinesiólogo del Departamento Social del municipio, mientras que Catalina Contreras era abogada del área jurídica de la municipalidad.

    Más sobre:AccidenteLa HigueraCoquimboRodrigo GarmendiaCatalina Contreras

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