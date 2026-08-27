La Higuera decreta duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales en un accidente de tránsito

La comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo está de luto. La alcaldesa Uberlinda Aquea y el Concejo Municipal decretaron tres días de duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales.

Se trata de los trabajadores Rodrigo Garmendia y Catalina Contreras, quienes perdieron la vida el miércoles, en un trágico accidente de tránsito.

Desde el municipio expresaron que se encuentran “profundamente consternados ante esta irreparable pérdida que enluta a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda nuestra comunidad”.

El accidente ocurrió en la Cuesta Buenos Aires de la Ruta 5 Norte, donde un bus chocó de frente con un vehículo particular. Por este hecho otras dos personas quedaron heridas.

Durante las últimas horas diversos organismos han manifestado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Rodrigo Garmendia, era kinesiólogo del Departamento Social del municipio, mientras que Catalina Contreras era abogada del área jurídica de la municipalidad.