Las Diablas caen ante Nueva Zelanda y terminan últimas en el Mundial de Hockey Césped de Países Bajos

Las Diablas finalizaron este jueves su participación en el Mundial de Hockey Césped que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica.

En esta jornada, el elenco nacional sufrió una nueva derrota contra Nueva Zelanda, en el marco de la definición por el 15° y 16° puesto de la Copa.

La apertura de la cuenta llegó en el minuto 10 del primer cuarto. Tras la ejecución de un córner corto, Kaitlin Cotter adelantó a las neozelandesas en el marcador.

De ahí en adelante, Chile fue a presionar arriba y logró acercarse al arco a través de córners cortos, pero no pudieron transformar las oportunidades en goles.

El empate llegó recién en la segunda mitad a través de Manuela Urroz en los 37′ y en los 45′ consiguió registrar un doblete que le permitió a las Diablas pasar arriba en el marcador.

No obstante, las chilenas no pudieron administrar la ventaja en el último cuarto. Tras el rechazo de una revisión por un córner corto, el cuadro a cargo de Cristóbal Rodríguez sufrió un nuevo tanto en los 50′, esta vez de Riana Pho que dejó el marcador igualado 2-2.

Desde entonces, las neozelandesas tomaron el control del partido. Y si bien Chile tuvo chances de acercarse a la portería rival, fueron las oceánicas las que acabaron dando el golpe final en los 57′ a través de Katie Doar, quien puso el 3-2 final.

El análisis de Cristóbal Rodríguez

Tras el encuentro, el técnico Cristóbal Rodríguez analizó el encuentro, señalando que estaba “contento por un lado, porque vi un equipo comprometido, un equipo que encontró conexiones en muchos pasajes del partido. Por otro lado, frustrado, porque no supimos mantener la ventaja del 2-1. Se nos termina escabullendo el 3-2 a tres minutos del final”.

“Creo que si este equipo hubiese jugado así todo el mundial, el resultado hubiese sido diferente, y nada, contento con lo que dejaron las jugadoras en la cancha”, complementó.

Para el entrenador, el hecho de que las Diablas no pudieran mantener la ventaja alcanzada se debe a que “al final estamos jugando con equipos que tienen calidad. Acá estamos las 16 mejores selecciones del mundo. Cada equipo juega, entonces es como un partido de ajedrez en el que uno puede mover una pieza y te hacen el jaque, aquí es lo mismo”.

“Supimos llevar el partido en muchas ocasiones bien. Después hay errores no forzados, también hay errores referiles que hay que saber manejar en el minuto a minuto, pero en las áreas pudimos estar un poco mejor, no haber dado tanto córner corto. Cuando nos dedicamos a jugar y pasarnos la pelota, creo que lo hicimos bastante bien”, añadió.

Por último, proyectó el nuevo desafío de las Diablas en los Juegos Suramericanos. “Las chicas tienen que descansar en la parte mental, la cabeza. Tener una semana de vacaciones y después una semana de entrenamiento para irnos a los Odesur. Tenemos que ir uno a uno. Hay siete jugadores de acá que no van y cinco que están en Chile que se incorporan. Esperamos que la incorporación sea rápida”.