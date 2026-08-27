Acciones de Nvidia se disparan tras sus resultados y suma más de US$ 400.000 millones en valor bursátil en un solo día

Las acciones de Nvidia se dispararon este jueves luego de la presentación de sus resultados y las proyecciones de crecimiento de sus ingresos que desafiaron las dudas y temores del mercado en torno a una posible burbuja o saturación de las inversiones en inteligencia artificial

El papel de la compañía subieron 8,74% en Wall Street y se ubicaron en US$ 227,98. Con este resultado, el papel acumula un alza de 20,09% en el año y de 25,28% en doce meses, de acuerdo con Tradingview.

El alza se tradujo en un aumento de US$ 418.000 en valor bursátil en un solo día, llevando su market cap hasta los US$ 5,52, el más alto del mundo.

Nvidia reportó ingresos por US$96.221 millones durante el segundo trimestre, una subida de 106% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los ingresos se ubicaron por sobre los US$ 91.900 millones que esperaba el mercado.

Pero el detonante del optimismo fue lo que la compañía informó sobre las ventas. La directora financiera, Colette Kress, señaló que Nvidia espera un crecimiento de ingresos de 70% para el año fiscal 2028, que corre entre febrero de 2027 y enero de 2028.

Nvidia proyectó alza de más de 70% en los ingresos. Dado Ruvic

El presidente ejecutivo, Jensen Huang, agregó que la demanda “es mucho mayor que 70%”, pero que la empresa está limitada por la cantidad de producto que puede abastecer.

Huang sostuvo que Nvidia “nunca ha proyectado” con un año de anticipación, y que ahora cuenta con “mucha mayor visibilidad” a lo largo de la cadena de suministro para hacerlo.

“La firma reportó ingresos por US$ 96.220 millones y una ganancia por acción de US$ 2,22, ambos por encima de lo previsto, además de una guía para el próximo trimestre de US$ 108.000 millones, también superior al consenso”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Optimismo

Pese a este fuerte aumento, algunos expertos creen que Nvidia podría seguir subiendo y que su valoración actual incluso podría ser baja. Así lo afirmó Siddy Jobe, gestor sénior de cartera del Exponential Technologies Fund en Econopolis Wealth Management, al programa ” Squawk Box Europe ” de CNBC el jueves.

“Las acciones de Nvidia tienen un enorme potencial de crecimiento”, sostuvo.

Si bien los temores de una corrección del mercado aumentaron cuando las acciones de semiconductores perdieron 1 billón de dólares en julio antes de recuperarse, la confianza pareció volver a estar sobre la mesa después de que Nvidia presentara sus ganancias.

“Sigo siendo muy optimista con respecto a Nvidia y todo este ecosistema”, declaró Paul Meeks, jefe de investigación tecnológica de Freedom Capital Markets, al programa “ Squawk Box Asia ” de CNBC el jueves. “No creo que exista una amenaza real de desaceleración hasta bien entrado 2028”.

¿Hay una burbuja en el sector de los semiconductores?

Los resultados de la empresa se dan en medio de un escenario en el que las restricciones de oferta siguen presentes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), principal fabricante de Nvidia, continúa enfrentando limitaciones de suministro, mientras que los chips de memoria, un componente clave de sus sistemas, también permanecen escasos.