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    El Deportivo

    El dardo de Jaime Pizarro a la U por denunciar a Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP

    El director deportivo de los albos cuestionó a los azules por llevar el caso ante las autoridades.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jaime Pizarro criticó a la U por denunciar a Javier Correa. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La euforia de Javier Correa luego del triunfo de Colo Colo en el Superclásico ante la U le pasó nuevamente la cuenta. Los azules decidieron denunciar al delantero argentino por gestos obscenos al término del encuentro, donde el goleador anotó el tanto de la victoria en el Estadio Nacional.

    La acción de los estudiantiles en el Tribunal de Disciplina de la ANFP no cayó bien en el Cacique y fue el director deportivo Jaime Pizarro, quien criticó a Universidad de Chile por escalar el caso ante las autoridades del fútbol.

    “Hemos sido notificados y vamos a asistir a esa sesión, expondremos los antecedentes que corresponda. Hay ciertos contextos, no quiero justificar una acción o no, pero escuchaba a un jugador sobre las situaciones que se producen en la cancha que no son deseables, pero están dentro de un marco limitado“, comenzó explicando el exministro del Deporte.

    Y no se quedó ahí, pues arremetió contra la dirigencia laica. “Prefiero remitirme a un ejemplo práctico, donde equipos han obtenido un buen resultado en el Monumental y, a pesar de las celebraciones muy legítimas, no ha existido el ánimo de realizar alguna denuncia al respecto. Eso define nuestra posición“, manifestó.

    “Siempre es conveniente mantenernos informados, con buena disposición y actitud, reducir alguna situación que nos pueda acarrear problemas. Esperemos que se pueda solucionar”, cerró.

    Lo que arriesga

    La acción de Correa no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe del encuentro. La U decidió igualmente denunciarlo. Según supo El Deportivo, el club apuntó a cuadrarse con los hinchas que asistieron al estadio y que tuvieron un buen comportamiento durante el encuentro, pese a la derrota. No hubo incidentes que alteraran el cotejo.

    El Tribunal citó al atacante para la sesión del próximo martes 1 de septiembre. Ahí deberá realizar sus descargos. Sin embargo, arriesga hasta tres partidos de suspensión y hay antecedentes que justifican una sanción de esa envergadura.

    El Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento y eventualmente aplicar una sanción al delantero de Colo Colo. El episodio más reciente corresponde a Lucas Cepeda. En el Superclásico disputado en 2025, el entonces jugador de Colo Colo realizó gestos hacia la hinchada de Universidad de Chile y fue sancionado con dos fechas de suspensión.

    Más sobre:FútbolColo ColoLa USuperclásicoJaime PizarroJavier CorreaTribunal de Disciplina

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