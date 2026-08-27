Con 20 mil personas en el Estadio Nacional: Vozinha tiene un amigable y triunfal debut en Colo Colo por la Copa Chile

En la noche del domingo 2 de agosto, el aeropuerto de Santiago se revolucionó con el desembarco de Vozinha, el mejor arquero del Mundial 2026 elegido por los hinchas. “Estoy feliz de representar a Colo Colo”, dijo el caboverdiano, empezando a interiorizarse de su nuevo club, a la vez siendo el foco de atención del medio nacional. Pasaron 24 días desde su llegada a Chile hasta que, por fin, tuvo su debut en la cancha.

Una lluviosa jornada acompañó el estreno oficial del mediático Josimar José Évora Dias. De todas maneras asistieron 20.816 hinchas. El interés estaba en ver al portero. Fue en el cierre de la fase grupal de la Copa Chile. Siendo local en el Estadio Nacional, para cuidar la cancha del Monumental (que no se encuentra en su mejor estado), el Cacique, ya clasificado, recibió a Unión Española, ya eliminado. El puntero de la Liga de Primera ganó por 3-0 y aseguró el primer lugar del grupo E.

Luego de 54 días, Vozinha volvió a jugar. Su último partido había sido el 3 de julio en la derrota de Cabo Verde ante Argentina, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Luego de un trabajo para ponerse a punto, tuvo su primera citación en el Superclásico del domingo. Vio el triunfo sobre la U desde el banco. Ahora le tocaba su turno. Con indumentaria negra (salvo las medias, rojas), la bandera de su país en los guantes y el 29 en la espalda, hizo su aparición oficial en el balompié local.

En un partido donde no había mucho en disputa, el protagonismo se lo llevaron los arqueros. Por diferentes razones. En el caso de Vozinha, era evidente. Los fanáticos que desafiaron el frío en Ñuñoa fueron a verlo a él, y ante cada intervención era celebrado. En el arco contrario, el hispano Enzo Uribe se ganó la atención por sus atajadas. Fue el responsable de que la diferencia no fuese mayor en el primer tiempo. En los 8′, tuvo una doble tapada ante Romero y Bolados. En los 10′, nuevamente le contuvo al exdelantero de O’Higgins.

El primer acercamiento de Unión Española fue en los 15′, con un remate de Franco Ratotti que se fue desviado. Vozinha, cuya primera intervención fue en los 16′, ordenaba a su joven línea defensiva (Iván Román, último hombre, era el mayor con 20 años), que se paraba arriba, tirando la línea del fuera de juego. Hacia los 26′, el caboverdiano tendría su primera contención: un remate trabado del insistente Ratotti.

Vozinha, en una salida. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

A esas alturas, Colo Colo (que dispuso una oncena alternativa) ya estaba en ventaja. Maximiliano Romero abrió la cuenta en los 22′, empujando el balón tras desborde de Marcos Bolados por la derecha. Durante el desarrollo del juego, siempre el Cacique estuvo más cerca de convertir que los de Independencia, que buscaron espejar el dibujo táctico sin mucho éxito.

En el tiempo agregado, Bolados anotó el 2-0, empalmando de primera tras un centro atrás de Matías Fernández. Se notaba emocionado al 11 albo, quien está volviendo a la actividad luego de superar una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. No anotaba desde el 26 de septiembre de 2025, a Iquique.

Con una faena tranquila, Fernando Ortiz aprovechó la ocasión para hacer cambios y poner a más jóvenes. En el complemento, debutó en el primer equipo Cristián Díaz y también tuvo minutos Felipe Raipán. Este último, quien ha sido una de las principales apariciones del club en la temporada, anotó el 3-0 en los 51′. Ocupando la posición del 9, conectó el balón tras un zurdazo de Wiemberg.

¿Y Vozinha? Salvo en la parte final, no fue altamente exigido. En líneas generales, contó con una faena tranquila. No obstante, tuvo tres jugadas donde mostró dudas. Una fue en los 34′, con una mala salida en un córner. La otra sucedió en los 59’, donde sale del área y hay una falla en la comunicación con Román a la hora de atacar el balón. No pasó a mayores porque la acción estaba invalidada. Y en los descuentos, trató de amagar a un rival, se la robaron y casi termina en gol.

El lunar de la jornada fue que Maxi Romero debió salir lesionado, generando inquietud. Visiblemente adolorido en la rodilla derecha, fue llevado a camarines.

Colo Colo ganó su grupo en la Copa Chile con 13 puntos. En octavos de final se enfrentará a Audax Italiano, el segundo de la zona G. Mientras que O’Higgins venció a Recoleta por 3-1 y pasó como escolta de los albos. Los celestes deberán cruzarse ante Santa Cruz, el líder del grupo G.