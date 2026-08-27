Revisa el error de Vozinha en su debut que casi le cuesta caro a Colo Colo
El arquero tuvo una salida en falso en su tranquilo debut por los albos. Aun así, fue una faena sencilla para los albos ante Unión Española por la Copa Chile.
Vozinha tuvo un tranquilo debut en Colo Colo. El Cacique le ganó 3-0 a Unión Española en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.
Sin embargo, en una acción, una salida en falso hizo pasar susto a los albos. El guardameta se equivocó en un amague y fue anticipado por un rival. Claro que el encuentro estaba definido a esa altura y el cuadro hispano no pudo llegar al descuento.
Tras el encuentro, Vozinha entregó a la señal de TNT Sports su impresión del debut que vivió en el Cacique. “Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar. Estoy feliz por estar aquí y por la victoria”, señaló.
“La espera fue normal, el fútbol es así. Pasó un tiempo después de jugar ante Argentina en el Mundial. Tuve tres semanas de vacaciones, entonces necesitaba tiempo”, añadió.
Luego se refirió a sus primeras semanas en Chile. “Es un gran honor vestir la camiseta de Colo Colo, el mejor equipo, el más grande del país. Solo me queda trabajar”, cerró.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.