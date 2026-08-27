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    Revisa el error de Vozinha en su debut que casi le cuesta caro a Colo Colo

    El arquero tuvo una salida en falso en su tranquilo debut por los albos. Aun así, fue una faena sencilla para los albos ante Unión Española por la Copa Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Revisa el error de Vozinha en su debut que casi le cuesta caro a Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Vozinha tuvo un tranquilo debut en Colo Colo. El Cacique le ganó 3-0 a Unión Española en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

    Sin embargo, en una acción, una salida en falso hizo pasar susto a los albos. El guardameta se equivocó en un amague y fue anticipado por un rival. Claro que el encuentro estaba definido a esa altura y el cuadro hispano no pudo llegar al descuento.

    Tras el encuentro, Vozinha entregó a la señal de TNT Sports su impresión del debut que vivió en el Cacique. “Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar. Estoy feliz por estar aquí y por la victoria”, señaló.

    “La espera fue normal, el fútbol es así. Pasó un tiempo después de jugar ante Argentina en el Mundial. Tuve tres semanas de vacaciones, entonces necesitaba tiempo”, añadió.

    Luego se refirió a sus primeras semanas en Chile. “Es un gran honor vestir la camiseta de Colo Colo, el mejor equipo, el más grande del país. Solo me queda trabajar”, cerró.

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