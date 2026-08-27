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    La alegría de Vozinha tras su debut en Colo Colo: “Es muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar”

    El arquero caboverdiano se estrenó con la valla invicta en la victoria por 3-0 del Cacique sobre Unión Española.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Vozinha debutó en Colo Colo y entregó su valla invicta. Foto: Jonnathan Oyarzún/ Photosport.

    A casi dos meses del recordado partido entre Argentina y Cabo Verde, donde fue la figura, Vozinha volvió a disputar un encuentro, esta vez en su estreno con la camiseta de Colo Colo frente a Unión Española, por la Copa Chile.

    El portero tuvo una correcta actuación, más allá de algunos pequeños errores producto de la ansiedad y de la falta de fútbol, y entregó su valla invicta en el triunfo por 3-0 ante los hispanos.

    Al término del encuentro, el portero africano habló con TNT sobre su actuación en el césped del Estadio Nacional. “Muy feliz por mi primer juego, una sensación muy buena, muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar, pero feliz por estar aquí, feliz por ayudar al equipo y feliz por la victoria”, afirmó.

    La adaptación

    Al ser consultado por su adaptación, el caboverdiano explicó cuáles fueron sus pasos. “Normal, el fútbol es así. Tuve un largo tiempo después del juego con Argentina, en el Mundial, y tuve dos o tres semanas de vacaciones. Entonces, necesitaba dar un poquito de tiempo para prepararme, para estar bien, y estoy muy grato por todo”, destacó.

    Asimismo, resaltó sus sentimientos tras el Superclásico y este triunfal debut. “Es una gran honra vestir la camiseta de Colo Colo. Es el mejor equipo, el más grande del país, y solo continuaré trabajando para vestir esta camiseta”, sostuvo.

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinhaUnión EspañolaCopa Chile

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