A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming. Foto de redes sociales @colocolooficial

Esta mitad de semana cuenta con el siguiente desafío para Colo Colo, que se mide con Unión Española en el marco de la Copa Chile.

Los Albos llegan a la sexta fecha en lo alto del Grupo E, por lo que tienen asegurado su pase a la siguiente etapa.

Sin embargo, el duelo de este miércoles no deja de ser llamativo por tener a Vozinha como titular, por lo que termina la espera para el debut del arquero caboverdiano con la camiseta del Cacique.

Cuándo juega Colo Colo vs. Unión Española

El partido de Colo Colo contra Unión Española es este miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española

El partido de Colo Colo contra Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.