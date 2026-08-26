Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

Universidad Católica vive una etapa de cambios importantes en su estructura interna. La salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva no solo implica el término de una gestión histórica, sino que también genera una modificación profunda en Cruzados. La idea del directorio que encabeza Matías Claro es implementar un modelo renovado, moderno, con mayor énfasis en el análisis de datos, estadísticas e inteligencia artificial, y que combine el poder de la tecnología con las funciones de scouting y evaluación futbolística. Se tratará de una gerencia deportiva con dos áreas claras: la secretaría técnica y el departamento de análisis de datos.

Los movimientos comenzaron antes del término del exitoso ciclo del Tati, quien participó directamente en 12 títulos como ejecutivo estudiantil. Hace un mes y medio, la UC incorporó al argentino Javier Furwasser como jefe de la secretaría técnica. El exasesor deportivo de O’Higgins y Nacional de Montevideo llegó acompañado por analistas de amplia trayectoria. En su equipo tiene a cuatro ojeadores (scouting), incluido Marcelo Peña, mano derecha de Buljubasich. Por ahora, el exfutbolista de Rangers continúa en la precordillera.

En Cruzados advierten que la secretaría técnica requería un orden, especialmente, en cuanto a metodología, y que eso se está cumpliendo con el arribo de Furwasser. “Javier cumple varias aptitudes. Tiene mucho conocimiento del mercado nacional. Una historia con bastante éxitos y aciertos, en lo difícil que es el proceso de contratación. Creemos que va a ser un muy buen líder en la secretaría técnica. Su función es ahí, que no es bueno confundirla con la gerencia deportiva”, puntualizó Matías Claro, presidente de la sociedad anónima.

Más seguimiento de jugadores, ampliar el análisis a otras ligas y reducir los riesgos en base a los datos

La idea de Universidad Católica es potenciar el trabajo de scouting con profesionales dedicados a investigar jugadores, observar diferentes mercados, teniendo en cuenta las necesidades del plantel y las características de los posibles refuerzos. Esto implica ampliar el espectro del análisis de las ligas, el que hasta ahora se centraba principalmente en las primeras divisiones de Chile y Argentina.

La gran diferencia estará en la otra parte del proceso: Cruzados apunta a robustecer un área de análisis de datos y métricas, con un enfoque muy distinto al que predominó durante el período Buljubasich. Claro explicó el cambio. “Vamos a crear una nueva área concentrada en el tema más científico y de datos en la búsqueda de jugadores. El 1 de septiembre llega un nuevo gerente a cargo de eso”, señaló el timonel.

La secretaría técnica conservará un componente de evaluación futbolística encabezado por Furwasser y su equipo. Desde el 1 de septiembre se sumará el área dedicada al análisis de datos, que tendrá a su propio jefe o gerente, figura que también concentre funciones de marketing posiblemente, dentro de una estructura que todavía está en proceso de definición. Luego se definirá al director deportivo, quien reemplazará al Tati y cuya función primoridial será integrar ambas miradas y crear una mancomunión entre dichos departamentos, con el fin de reducir los riesgos y elegir a los mejores jugadores posibles a la hora de salir al mercado.

Toda esta reestructuración busca que la decisión sobre los refuerzos no dependa de una sola metodología. El nuevo modelo está inspirado, según confiesan en San Carlos de Apoquindo, en estructuras utilizadas por clubes de la Premier League, como el Liverpool y el Brighton.

Durante la gestión de Buljubasich, parte importante de la evaluación dependía de la observación directa y las carpetas de análisis. El nuevo esquema pretende agregar una segunda fuente de información antes de tomar una decisión. No se trata, en todo caso, de reemplazar a los profesionales de fútbol por algoritmos, advierten. Furwasser y su equipo seguirán encargados de observar jugadores y mercados. La intención es que esa evaluación se cruce con la información obtenida mediante el análisis estadístico.

Buljubasich y Matías Claro. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Cambios en San Carlos de Apoquindo

El término de la etapa de Buljubasich constituye el primer movimiento de fondo de la administración de Claro. El actual presidente de Cruzados asumió en abril, después de que Juan Tagle dejara la presidencia de la sociedad anónima.

El empresario había señalado al asumir que su foco estaría puesto en el área deportiva tras años de la institución abocada en la construcción del Claro Arena. La eliminación ante Estudiantes en los octavos de final de la Copa Libertadores aceleró la revisión de la estructura. La derrota se produjo después de un mercado en el que la UC no consiguió incorporar el refuerzo ofensivo que había definido como prioridad.

El debate interno no se limitó al dinero disponible para contratar, que, según explicó Buljubasich, era cercano al millón de dólares. En Cruzados también se cuestionó la capacidad de ampliar la búsqueda cuando las primeras alternativas no estaban al alcance. Existieron diferencias respecto de jugadores que podían ser incorporados y que no recibieron el visto bueno de la gerencia deportiva.

La nueva estructura tendrá que resolver ese problema de planificación sin abandonar el control financiero que Cruzados mantiene como criterio intransable.

Aníbal Silva toma funciones

Otro elemento de la reorganización será el papel de Aníbal Silva. El empresario ingresó al directorio de Cruzados en julio de 2025. Según apuntan en la concesionaria, fue apoyado por las acciones de la familia Izquierdo a través de Inversiones Marchigüe. Lo hizo en reemplazo de Felipe Correa, quien dejó su puesto para asumir como gerente de selecciones nacionales de la ANFP.

Silva ya había tenido funciones relacionadas con la administración. Estuvo en el directorio del Colo Colo de Peter Dragicevic desde 1996 y, dos años después, asumió como vicepresidente ejecutivo. También registra participaciones en Osorno y en la selección de Paraguay, como parte del equipo de Eduardo Berizzo.

Ahora su rol en las decisiones de Universidad Católica aumentará con la salida de Buljubasich. En San Carlos de Apoquindo lo señalan como uno de sus principales críticos. También es técnico de fútbol y será uno de los encargados de supervisar la nueva estructura deportiva. Más allá de la posición de Matías Claro, Silva es quien será el nexo directo entre el directorio y la gerencia deportiva en toda su plenitud.