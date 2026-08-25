Mindep denuncia ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en el cierre de la Corporación Santiago 2023

A casi tres años de los históricos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, el proceso de rendiciones de los fondos públicos de la corporación a cargo comienza a llegar a su fin, con algunas observaciones que el propio ministro del Deporte, Francisco Riveros, adelantaba hace unos días a El Deportivo, en su primera entrevista escrita bajo su nuevo cargo.

“Ese es un tema que está abierto todavía, la corporación todavía no está cerrada, pese a que debió cerrarse en noviembre de 2024, pero luego se pidió una extensión que permitían los estatutos hasta noviembre de 2025... Hay problemas con Santiago 2023 que estamos revisando; rendiciones rechazadas, juicios laborales y civiles, materias legales, estatutarias, que llaman la atención. Esto es algo que busco con especial interés: fortalecer el control del uso de los recursos en el deporte chileno, así que esta situación la estamos revisando y estamos bien de cerca con ella”, señaló.

De hecho, él mismo fue parte de la corporación en sus inicios y aclaró que su periodo está todo en regla: “Sí, y yo esto lo aclaro abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo: yo fui parte del primer equipo que llegó a la corporación y estuve en ella entre julio y diciembre del 2019. De ahí, decidí regresar al sector privado, fue una etapa de diseño y de proyección de lo que iba a ser el trabajo de la corporación, y ahora me toca ver todo lo que pasó después de eso. Yo estuve en una etapa inicial y donde está todo aclarado y las rendiciones aprobadas”.

En ese contexto, hace varias semanas el ministerio venía estudiando los antecedentes junto al IND para comenzar a cerrar el proceso de rendiciones. En ese contexto, como ha sucedido en otras ocasiones, el Consejo de Defensa del Estado deberá hacerse presente para investigar estas presuntas irregularidades durante el proceso de rendiciones de un certamen que abarcó principalmente los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

A la justicia

Y tal como lo adelantó en la entrevista, el Mindep llevó a la justicia los antecedentes. “El Ministerio del Deporte informa que presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público por hechos detectados en el marco del proceso de cierre y liquidación de la Corporación XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023″ , informó la entidad mediante un comunicado.

“Los antecedentes que motivan esta denuncia dicen relación con rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación, y aspectos vinculados a la administración del proceso de liquidación que, a juicio del ministerio, ameritan ser esclarecidos por la autoridad competente”, añaden.

Finalmente, destacan que “el Ministerio del Deporte reitera su compromiso con el cuidado y buen uso de los recursos del deporte y de todos los chilenos, y su plena voluntad para poner a disposición del Ministerio Público toda la información y antecedentes que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos”.