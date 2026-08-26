Ernesto Ottone advierte “grave” situación en el gobierno: “Yo veo una cierta fragilidad en el liderazgo del Presidente Kast”

Diversas preocupaciones sobre el estado actual del escenario político manifiesta, Ernesto Ottone, el sociólogo y exjefe de asesores de Ricardo Lagos. En su mirada, existe un desorden en el gobierno y ve dudas en el liderazgo de José Antonio Kast, de quién también señala hay una “sospecha legítima” sobre su iliberalidad. En la otra vereda, dice no entender la dirección actual del exmandatario Gabriel Boric y manifiesta que la oposición no tiene propuestas.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el director de análisis estratégico de la Presidencia de Chile entre el 2000 y 2006, también cuestionó en duros términos la reforma de seguridad del gobierno de Kast.

“Yo creo que el gobierno ha cometido un error” , dijo al referirse a la reforma constitucional empujada desde La Moneda, y añadió “que no puede sorprenderse el gobierno de que la gente comienza a tener sospechas” de una pulsión iliberal.

Para Ottone, el Presidente Kast “pertenece al club” de los iliberales y si bien en sus primeros meses de gobierno ha respetado las reglas democráticas, “en el contenido que se presenta en esa reforma hay elementos que son iliberales. Que tienen peligros iliberales”, recalcó.

“Kast dice, basado en la experiencia de los primeros meses de gobierno: ‘¿Pero como me pueden decir iliberal a mí?’ Es que tiene que entender que es una sospecha legítima, porque él pertenece a un club, sus amigos son portaestandarte de estas posiciones . Y entonces eso es grave".

En tanto, Ottone también puso en duda el liderazgo de Kast, esto ante la serie de descoordinaciones ocurridas con sus ministros y las pugnas dentro del oficialismo.

“Lo veo complicado (a Kast). No me parece que ejerza un liderazgo capaz de ordenar una coalición , que no es coalición, pero a veces parece coalición y a veces no parece coalición. Donde se pelea mucho entre ellos. Yo no lo veo capaz de ordenar todo aquello. Y mucho me temo de los resultados...”, señaló el sociólogo.

“Yo veo una cierta fragilidad en el liderazgo del Presidente, es obvio” , añadiendo que “es grave, porque tú comprendes que cuando los ministros dicen cualquier cosa y comienza a haber una ausencia de un liderazgo, la gente, la ciudadanía se siente que no hay algo sólido”.

Gabriel Boric

En tanto, Ernesto Ottone también fue consultado sobre las últimas declaraciones del expresidente Gabriel Boric, quien ha reivindicado su condición de izquierda.

“Todavía no tengo una opinión, porque algunas (declaraciones) son de alto colorido. Otras van... como que aparece nuevamente un ímpetu que iba en otra dirección ”, partió diciendo.

En esa línea, apuntó a que algunos de sus dichos representan un “atrincheramiento” y recalcó que “habrá que ver dónde se sitúa finalmente”.

Por otro lado, destacó la alianza entre los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quienes realizaron un llamado en conjunto a construir acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años, con el fin de superar la confrontación política y elaborar una mirada que trascienda los gobiernos de turno.

“Me parece que dentro de todo el fango que hay hoy día, la discusión está muy alterada, qué sé yo. Esto es un bálsamo” , sostuvo Ottone.

“Es un bálsamo porque indica una posibilidad de otra dirección de la sociedad. De lo que yo he llamado crear un estadio de entendimiento donde se desarrolla la democracia al interior. Donde hay diferencias, diversidad, discusión pero no hay mundos apartes Y entonces esto, en vez de ir en la dirección de una polarización creciente va en la dirección de un estadio democrático”, añadió.

El estado de la oposición

Al ser consultado por el estado actual de la oposición y la posibilidad de una posible coalición política, Ottone no tuvo una mirada muy esperanzadora para el sector.

“Cuando tú generas relaciones por necesidad y no por coincidencias verdaderamente de pensamiento, se produce una ausencia de protagonismo”, partió diciendo.

Asimismo, dijo que la oposición de centro izquierda “no existe en la práctica”, añadiendo que: “Yo no creo en que puedan caminar juntos una izquierda democrática con una izquierda más radical. Yo creo que hay un lugar vacío, esa centro izquierda tal como existió”.

Además, dijo no ver proposiciones sobe el futuro en este sector. “Yo creo que eso, en este momento no existe. No lo veo”, sentenció.

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