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    La dramática confesión que realiza Arnaldo Castillo, la figura del ataque de O’Higgins

    El atacante paraguayo da a conocer el momento más complejo que vivió, a propósito de las duras críticas que recibió.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arnaldo Castillo. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Arnaldo Castillo atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera. A los 29 años, el paraguayo es la referencia ofensiva de O’Higgins. Este año, ha marcado 15 goles en los 42 partidos que ha disputado, lo que resume, por un lado, su regularidad y, por otro, su contundencia frente a los arcos rivales.

    Sin embargo, como todo atacante, el guaraní también atravesó momentos de sequía. En esos períodos en que el arco parecía cerrado fue objeto de duras críticas, que generaron profundos efectos en su personalidad.

    La dramática confesión que realiza Arnaldo Castillo, la figura del ataque de O’Higgins

    Castillo realiza una dura confesión. “Llegué a tener pensamientos suicidas por todo lo que estaba pasando y por los malos deseos de la gente”, explica el delantero, en una entrevista a Jugada Personal, el programa de entrevistas que realiza el Sifup, que conduce Fernando Cordero.

    Me hundí en algo a lo que no le encontraba salida, hasta que conocí al Señor, porque yo venía de una familia católica. Ese punto fue el quiebre del cambio en mi vida. Me enfoqué tanto en Dios, que conocí a Cristo Siempre digo que Cristo me salvó esa oscuridad, que hoy en día estoy viendo a plena luz. Ese cambio fue en 2024. En 2025 jugué hartos partidos con Paqui. No hacía goles, pero jugaba. La dirigencia siempre confió en mí. Era por la gente. Hoy estoy viviendo un presente que es gracias a Dios. Los primeros años fueron malísimos, pero este cuarto está dándome frutos”, expresa.

    El delantero añade que vivió el proceso en silencio. “Nunca pedí ayuda. Mi señora sabía lo que me pasaba y lo que estaba viviendo. Yo nunca demostré que estaba mal. Uno sabe guardar demasiadas cosas y comerse toda la mierda por dentro. Por fuera no demostraba nada, pero internamente estaba sufriendo. Tampoco fui tan valiente para tomar esa decisión. Siempre pensé que hay que ser valiente y cobarde. Mi suegra es bien creyente y me dijo ‘hijo, puedo darte una palabra’ y ahí se produjo el quiebre desde mi oscuridad hasta que, finalmente solté. Ella sintió que faltaba algo y ahí fue cuando realmente solté”, relata.

    La acumulación de situaciones lo lleva a valorar especialmente su paso por los rancagüinos. “Hoy O’Higgins significa mucho para mí. No solamente por lo que representa el club, sino también por todo lo que viví acá. Hubo momentos muy malos. Pasé un periodo en el que no hacía goles y la gente se fue encima mío. También atacaron a mi señora, le mandaban mensajes y llegaron incluso a desearles cosas malas a mis hijas”, sostiene.

    Más sobre:Arnaldo CastilloO'HigginsFútbolFútbol Nacional

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