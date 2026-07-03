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    González y Castillo, las figuras: O’Higgins aplasta a Colo Colo en Rancagua por la Copa Chile

    El cuadro de Fernando Ortiz cae por 4-0 en Rancagua. Francisco González, Thiago Vecino y Arnaldo Castillo (en dos ocasiones) marcaron para un cuadro celeste que aprovechó sus ocasiones y escala al segundo lugar del grupo. Arturo Vidal descontó, vía penal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    O’Higgins sorprende y vapulea a Colo Colo en Rancagua por la Copa Chile. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Colo Colo sufrió una dura caída por 4-1 ante O’Higgins en la Copa Chile. El conjunto rancagüino golpeó temprano. El equipo de Fernando Ortiz intentó cambiar el desarrollo con cinco modificaciones, pero no logró revertir un compromiso en el que nunca encontró respuestas para descontar la diferencia. Aun así, se mantiene como líder del Grupo E, con nueve puntos tras cuatro fechas. El elenco celeste alcanza cinco unidades.

    El Cacique quedó rápido en desventaja El primer golpe llegó a los 13 minutos. Martín Sarrafiore encontró espacios (con error de Erick Wiemberg mediante) para asistir a Francisco González, quien definió dentro del área para establecer el 1-0. Desde entonces, Colo Colo quedó obligado a asumir la iniciativa ante un rival que aprovechó las transiciones.

    En los minutos finales del primer tiempo, O’Higgins volvió a marcar diferencias. A los 42′, González envió un centro que encontró a Thiago Vecino, quien conectó de cabeza para convertir el 2-0.

    O'Higgins goleó a Colo Colo. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Con dos goles de desventaja, Ortiz movió la banca apenas iniciado el complemento. Tomás Alarcón reemplazó a Víctor Méndez y el joven Pierre Allende (17 años) ingresó por Leandro Hernández. Más tarde, a los 63 minutos, Arturo Vidal, Maximiliano Romero y Jeyson Rojas entraron por Matías Fernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant, respectivamente, buscando modificar el funcionamiento del equipo.

    Los cambios no surtieron efecto en los albos. A los 69 minutos, Bastián Yáñez buscó un pase que llegó a Arnaldo Castillo tras un error defensivo. El ariete definió desde la entrada del área para convertir el 3-0. Con la ventaja consolidada, O’Higgins administró el tramo final. En una de las últimas acciones, el ariete paraguayo repitió con un cabezazo tras un tiro de esquina.

    Cuando parecía resultado consumado, Arturo Vidal marcó el descuento para el cuadro de Macul, vía penal.

    Colo Colo no consiguió cambiar el curso del partido ni generar una reacción que redujera la diferencia. Por ahora, el cuadro albo aparece como líder con nueve unidades, le sigue O’Higgins con cinco. Deportes Recoleta y Unión Española acumulan cuatro positivos.

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