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    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial

    Una milimetrica acción define el encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial. Foto: FIFA

    El partido entre Portugal y Croacia se definió por detalles. El equipo de Luka Modric parecía encontrar el empate en el minuto 90+13 del duelo por los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el tanto fue invalidado por fuera de juego, manteniendo el 2-1 que clasificó a los lusos a los octavos de final.

    La jugada nació con un centro de Ivan Perisic. En el área, Renato Veiga alcanzó a desviar el balón, que luego fue controlado por Andrej Kramaric antes de quedar servido para Josko Gvardiol. El defensor definió frente al arco y desató la celebración croata, que significaba el 2-2 y el alargue.

    No obstante, el árbitro noruego Espen Eskás recibió el llamado del VAR para revisar la acción. Tras varios minutos de análisis, el juez determinó que existía posición de adelanto de Pasalic en el pivoteo y anuló el gol por fuera de juego.

    La decisión generó reclamos por parte de los jugadores croatas, ya que el balón había sido tocado por Veiga. Sin embargo, el VAR concluyó que esa intervención no constituía una acción deliberada para habilitar. Finalmente, Portugal sostuvo la ventaja por 2-1 y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.

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