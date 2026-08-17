SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    El Instituto Nacional de Deportes mandató al COCh para que nombre a la persona que deberá manejar los dineros de la Fetech tras la impugnación a Milovan Kegevic y su directorio.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El tenis chileno vive una severa crisis. MATIAS SALAS/PHOTOSPORT

    El Instituto Nacional de Deportes confirmó la designación de un administrador externo frente a la grave crisis que atraviesa la Federación de Tenis de Chile tras la anulación de las elecciones que habían dado por ganador a Milovan Kegevic, situación que actualmente tiene impedida a la Fetech de manejar fondos públicos.

    A través de un oficio, firmado por el director (s) del IND Juan Pablo Salgado el 13 de agosto, la entidad ratificó lo informado hace un par de semanas sobre la pertinencia de nombrar un funcionario que garantice el manejo de los dineros estatales.

    Dentro de sus argumentos, señala que el Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas, mediante informe de 27 de julio de 2026, reportó que la Federación mantenía su directorio y responsables institucionales vencidos ante el Instituto.

    “Asimismo, el documento señala que aquel organismo se encuentra siendo objeto de 2 procesos de supervigilancia, comunicados por los Oficios Ordinarios N°422 y 1243, ambos de 2026. Además, la Federación se encuentra inhabilitada en el registro de receptores de fondos públicos, dada la circunstancia de no contar con un directorio vigente, según lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto N°59, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que establece el Reglamento de Organizaciones Deportivas”, afirma.

    Y concluye: “Por todo lo anterior, el Departamento concluye que la entidad deportiva cumpliría con el criterio establecido en el artículo 40, letra J) de la Ley N°19.712, por lo que, a su juicio, es procedente la designación de un administrador externo".

    Por otro lado, también plantea “que, encontrándose inhabilitada la Federación Deportiva Nacional de Tenis para percibir, gestionar y administrar recursos públicos destinados a financiar proyectos deportivos, resulta evidente que su plan estratégico y el cumplimiento de sus principales objetivos sufrirán un perjuicio u obstaculización”.

    La decisión se ratificó, luego de que la Federación de Tenis no realizara ninguna observación ni presentación sobre la designación de un administrador externo.

    El COCh tiene que decidir

    Dentro del rol que tendrá este administración externa está contratar una cuenta corriente bancaria a su nombre o de su administrador, en un banco de la plaza, que será destinada exclusivamente a la recepción de los fondos públicos que el IND transfiera para el financiamiento de los proyectos aprobados a la Fetech. “Dicha cuenta corriente bancaria no podrá ser utilizada para ninguna otra finalidad distinta a la antes mencionada. Una vez dictaminado el cese de la administración externa, el administrador externo deberá transferir los dineros que existan en esa cuenta a la cuenta corriente de la Federación y proceder al cierre de dicha cuenta corriente bancaria”, añade.

    También deberá realizar informe que contenga el detalle del actual estado administrativo y financiero de la entidad; y elaborar un plan de trabajo de remediación de las circunstancias que llevaron a que la federación se encuentre inhabilitada de recibir recursos públicos, detalles que deberán ser remitidos al director nacional del IND.

    Finalmente, se resuelve que el Comité Olímpico, representado por su presidente Miguel Ángel Mujica, debe designar al administrador externo.

    Más sobre:INDFetechTenisComité OlímpicoMilovan KegevicMiguel Ángel MujicaJuan Pablo Salgado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    “Kast no tiene liderazgo”: diputados PDG refuerzan arremetida de Parisi y ponen suspenso a futuro lazo con La Moneda

    “¿Acá manda el Presidente o el ministro de Justicia?”: Kast reconoce que no ha revisado indultos y desata reclamos en la derecha

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Alvarado y Quiroz intentan limar asperezas tras el cruce por el TC y Kast se responsabiliza por la descoordinación: “Es culpa mía”

    Lo más leído

    1.
    Con fecha para su debut y mirando al Inter Miami de Messi: el cronograma de Alexis Sánchez en el Montreal

    Con fecha para su debut y mirando al Inter Miami de Messi: el cronograma de Alexis Sánchez en el Montreal

    2.
    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    3.
    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”

    4.
    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    5.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    6.
    A préstamo a Independiente: la razón por la que Fernando Gago borró a Franco Calderón en la U

    A préstamo a Independiente: la razón por la que Fernando Gago borró a Franco Calderón en la U

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Servicios

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”
    Chile

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta
    Negocios

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo
    Cultura y entretención

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”
    Mundo

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón