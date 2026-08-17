El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

El Instituto Nacional de Deportes confirmó la designación de un administrador externo frente a la grave crisis que atraviesa la Federación de Tenis de Chile tras la anulación de las elecciones que habían dado por ganador a Milovan Kegevic, situación que actualmente tiene impedida a la Fetech de manejar fondos públicos.

A través de un oficio, firmado por el director (s) del IND Juan Pablo Salgado el 13 de agosto, la entidad ratificó lo informado hace un par de semanas sobre la pertinencia de nombrar un funcionario que garantice el manejo de los dineros estatales.

Dentro de sus argumentos, señala que el Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas, mediante informe de 27 de julio de 2026, reportó que la Federación mantenía su directorio y responsables institucionales vencidos ante el Instituto.

“Asimismo, el documento señala que aquel organismo se encuentra siendo objeto de 2 procesos de supervigilancia, comunicados por los Oficios Ordinarios N°422 y 1243, ambos de 2026. Además, la Federación se encuentra inhabilitada en el registro de receptores de fondos públicos, dada la circunstancia de no contar con un directorio vigente, según lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto N°59, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que establece el Reglamento de Organizaciones Deportivas”, afirma.

Y concluye: “Por todo lo anterior, el Departamento concluye que la entidad deportiva cumpliría con el criterio establecido en el artículo 40, letra J) de la Ley N°19.712, por lo que, a su juicio, es procedente la designación de un administrador externo".

Por otro lado, también plantea “que, encontrándose inhabilitada la Federación Deportiva Nacional de Tenis para percibir, gestionar y administrar recursos públicos destinados a financiar proyectos deportivos, resulta evidente que su plan estratégico y el cumplimiento de sus principales objetivos sufrirán un perjuicio u obstaculización”.

La decisión se ratificó, luego de que la Federación de Tenis no realizara ninguna observación ni presentación sobre la designación de un administrador externo.

El COCh tiene que decidir

Dentro del rol que tendrá este administración externa está contratar una cuenta corriente bancaria a su nombre o de su administrador, en un banco de la plaza, que será destinada exclusivamente a la recepción de los fondos públicos que el IND transfiera para el financiamiento de los proyectos aprobados a la Fetech. “Dicha cuenta corriente bancaria no podrá ser utilizada para ninguna otra finalidad distinta a la antes mencionada. Una vez dictaminado el cese de la administración externa, el administrador externo deberá transferir los dineros que existan en esa cuenta a la cuenta corriente de la Federación y proceder al cierre de dicha cuenta corriente bancaria”, añade.

También deberá realizar informe que contenga el detalle del actual estado administrativo y financiero de la entidad; y elaborar un plan de trabajo de remediación de las circunstancias que llevaron a que la federación se encuentre inhabilitada de recibir recursos públicos, detalles que deberán ser remitidos al director nacional del IND.

Finalmente, se resuelve que el Comité Olímpico, representado por su presidente Miguel Ángel Mujica, debe designar al administrador externo.