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    El Deportivo

    Cristiano resiste, Modric dice adiós: Portugal se libera en la agonía ante Croacia y se cruzará con España en octavos

    Un desenlace desquiciado tuvo el choque entre lusos y balcánicos, en Toronto. Entre el marcador cambiante y los goles anulados por milímetros, el equipo de Roberto Martínez clasifica tras vencer 2-1. CR7 anotó por primera vez en fases eliminatorias. A los croatas les anularon el 2-2 en el 13º minuto añadido.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cristiano Ronaldo anotó de penal en la agónica clasificación de Portugal / Xinhua Zou Zheng

    Dos constantes animadores se vieron las caras muy pronto en la Copa del Mundo. Entre Portugal y Croacia, solo uno iba a instalarse en octavos de final. Ergo, una leyenda tendría su despedida de la máxima cita planetaria: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. En Toronto, los lusos encontraron la clasificación en la agonía (2-1). Entonces, el ex 10 del Real Madrid tuvo su último baile mundialista, con 40 años.

    Si la lógica imperaba en la fase grupal y los portugueses ganaban su zona, este partido no era para los pupilos de Roberto Martínez. Sin embargo, el empate con Colombia, duelo en el cual los cafetaleros merecieron el triunfo, dejó a los europeos segundos. Así, quedaron en el lado izquierdo del cuadro, chocando inmediatamente con los balcánicos y teniendo en el horizonte próximo a España y Francia.

    Portugal requería mostrar un mejor rostro, considerando las expectativas que se cifraron por el poderío de su plantel. En efecto, fue más que Croacia en el primer tiempo, pero no tuvo fineza en la puntada final. Fue protagonista desde la tenencia del balón y buscando constantemente abrir la cancha. A Croacia no le disgustaba ceder la iniciativa y ser más cautelosa.

    En los 4′, Bruno Fernandes tuvo dos ocasiones. Luego, en los 7′, una volea de Joao Cancelo se fue elevada. Daba la impresión de que el gol estaba por caer, sin embargo Portugal no dio con el marco. Hacer el gasto y manejar la pelota casi unilateralmente no significa mucho si no hay peso en el área. ¿Cristiano? Lanzó un tiro libre que dio en la barrera. Pedro Neto, puntero derecho, lo buscó un par de veces mediante centros, pero no conectó de lleno.

    Con el 69% de posesión en la primera mitad, los lusos no lograban cuajar ni fluir, pese a la potencia de sus jugadores de mitad hacia arriba. Ni los pases de Vitinha ni el talento de Bruno Fernandes lograban gravitar. Mientras que Rafael Leao explotaba su velocidad a cuentagotas.

    Luka Modric y Cristiano Ronaldo / Xinhua Yang Shu

    La segunda parte fue muy distinta, porque Croacia salió de la trinchera y empezó a jugar. Si el plan del técnico Zlatko Dalic era esperar en el primer tiempo y quedar en cero, y luego atacar en el complemento, resultó. Si en los 48′ avisó Mateo Kovacic con un remate que despeja Diogo Costa con un pie, en los 53′ llegó el 1-0 de otro incombustible: Ivan Perisic. El ex Inter de Milán recibió por la izquierda y sacó un remate cruzado.

    Un final de locura

    El nuevo planteo croata, que trajo consigo la apertura de la cuenta, descompaginó a los portugueses. Porque el partido fue mucho más abierto. Si en los 56′ le anularon el 2-0 a los balcánicos, en los 60′ sucedió lo mismo con Cristiano, por un fuera de juego milimétrico, detectado por el sistema semiautomático. A Roberto Martínez le dio un ataque de entrenador y metió cuatro cambios de una. Por instantes, quedaron juntos CR7 con Gonçalo Ramos.

    El oxígeno para Portugal llegó gracias a la intervención del VAR, que revisó un posible penal a Veiga. El árbitro noruego Espen Eskás chequea la acción y decide cobrar la pena máxima. Oportunidad para Cristiano. En los 68′, el Bicho ejecuta con clase y convierte el 1-1, para llegar a 11 tantos en 26 partidos por la Copa del Mundo. Anotó por primera vez en fases eliminatorias (saldó una deuda).

    Pese a esto, Croacia continuó acercándose con más peligro al área rival. Tanto así que el meta Diogo Costa se convirtió en el sostén portugués. A 10′ del final, le anularon otro gol a Croacia, de Sucic, por un nuevo offside de VAR.

    Este Mundial siempre presenta sorpresas en el epílogo. Todo parecía indicar que el partido iba al alargue. Ronaldo ya no estaba en la cancha, porque fue reemplazado en los 81′. Una vez más llegó un gol agónico. Minuto 90′+4 y Rafael Leao apareció, para mandar un centro que conectó Gonçalo Ramos entre los centrales rivales y así convertir el 2-1. Final increíble.

    No quedó en eso. En el 13º minuto añadido, los croatas llegaron al empate gracias a Gvardiol. Era el 2-2 y la prórroga. Sin embargo, el tanto se revisó por un posible fuera de juego. Eskás va a la pantalla y decide anular la acción, por offside de Pasalic. Para hacer aún más loco un partido de novela. Sencillamente infartante.

    La siguiente estación para CR7 y compañía será España, que mostró todos sus galones ante Austria con un rotundo 3-0. La serie de octavos será este lunes 6 de julio, en Dallas. Croacia, subcampeón en 2018 y tercero en 2022, se va en dieciseisavos con pena. Y Modric cierra su ciclo mundialista.

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