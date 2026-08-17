Ante O’Higgins, Javier Correa volvió a defender a Colo Colo después de tres fechas de suspensión. Fue la condena que tuvo que purgar después de las ácidas críticas que formuló contra el juez Nicolás Gamboa, quien dirigió el intrascendente encuentro entre los albos y Huachipato, por la Copa de la Liga. A ese duelo, el Cacique llegó sin opciones de avanzar en la competencia. En principio, eran cuatro las jornadas de castigo.

La presencia del delantero argentino, quien reemplazó a Maximiliano Romero, se hizo notar. Primero, en el marcador, pues le bastaron pocos minutos en el campo para alcanzar a poner en ventaja a los albos, aunque en el final los rancagüinos les amargaron la fiesta. Y más aún fuera de ella, donde insistió en una especial teoría: la de una posible conspiración con la escuadra de Fernando Ortiz.

La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo

Al término del duelo, Correa dio la primera señal de que no había perdonado el duro dictamen que recibió. “Quisieron sentar un precedente con una persona, está bien. Espero que siempre sea así. Vi que otro jugador aplaudió y lo empujó al árbitro y le dieron solo una fecha. Sabemos que la vara está distinta, lo sabemos porque somos Colo Colo. Les duele vernos acá y vernos bien, entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Yo no tengo que ser tan sincero me parece”, declaró a la transmisión de TNT Sports.

En la zona mixta que se instala en las afueras del vestuario albo, estuvo lejos de retroceder. “¿Te parece que no?“, le respondió a El Deportivo con tono desafiante, requerido por su planteamiento de desestabilizar a Colo Colo.

Javier Correa, en el festejo del gol que le marcó a O'Higgins (Foto: Photosport)

“Diez fechas me querían dar”, contestó, respecto de la pretensión del Sindicato de Árbitros, que intentó hacerse parte en el proceso en su contra, sin tener la competencia para hacerlo, según determinó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina. “Saquen sus propias conclusiones. Hablen ustedes. No podemos hablar siempre nosotros. Hablen ustedes investiguen ustedes”, planteó.

Frente a la respuesta de que su caso había sido suficientemente expuesto, incluso con consideraciones que refutaban la opción de un castigo enérgico, insistió en su postura. “Sí, en contra nuestra”, dijo antes de pedir cambiar de tema.